Почти на две недели перекроют движение на участке дороги у дома №1 по площади Петра Великого

Будущий ЖК на месте гостиницы «Турист» уже подключают к коммуникациям.

С 24 июля по 5 августа в связи с производством работ по подключению к теплосети строящегося жилого дома, движение транспорта по улице Карла Маркса, в районе дома №1 по площади Петра Великого, будет перекрыто.В мэрии Липецка просят автомобилистов заранее выбирать альтернативные маршруты.