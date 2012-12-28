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сегодня, 14:32
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Дорогу в Нижнем парке перекопал подрядчик «Квадры», а не московский строитель ЖК «Турист»

Застройщик, «СЗ «Турист Эко-парк», еще даже не обращался в профильный департамент мэрии за разрешением на строительство.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета снова заговорили о скандальном проекте екатеринбургской «Брусники», строительстве ЖК «Турист» на месте снесенной одноименной гостиницы советской эпохи.

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Тему подняла солировавшая сегодня депутат Евдокия Бычкова. Она заговорила о Нижнем парке как важнейшем объекте туризма и месте отдыха горожан, заявив, что его нужно спасти от застройки. Ее поддержала коллега Вера Урываева, заявившая, что через парк уже тянут сети к строительной площадке нового ЖК, который вызвал дружное неприятие местного архитектурного сообщества и части депутатского корпуса.

— Откуда вы это взяли? — спросила вице-мэр Светлана Сурмий.

— Об этом в «Черноземе» написано, — ответила Вера Урываева.

Вице-мэр, она же председатель департамента градостроительства и архитектуры, на это только фыркнула. Светлана Сурмий сказала, что работы по замене тепловых сетей рядом с Нижним парком планово ведет компания «Стройгарант48», подрядчик «Квадры», и что раскопка не заходит на территорию парка (GOROD48 убедился, что траншея для прокладки труб рассекла надвое дорогу вдоль парка и спорткомплексом «Динамо», и что на территории парка лишь навален выбранный из раскопа грунт, а также лежит вырванная с корнем береза).

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 — Застройщик ЖК «Турист» еще не обращался к нам за разрешением на строительство. Проекта в полном объеме мы не видели. Нам был представлен только эскиз. Понимая общественную значимость данной территории, мы ведем переговоры по архитектурному облику новостройки. Больше пока мы ничего сказать не могу, — сказала Светлана Сурмий.

— Снижайте этажность! Не разрешайте строить высотку! Не более девяти этажей! — крикнула с места депутат Бычкова.

Ее поддержал первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев:

— Мы сегодня на сессии приняли изменения в Положение о муниципальном земельном контроле. Поскольку это стройка имеет большой общественный резонанс, к ней приковано внимание липчан, необходимо в рамках наших полномочий контролировать происходящее.

Напомним, что участок с аварийной гостиницей приобрела компания «СЗ «Турист Эко-парк», зарегистрированная всего лишь 15 ноября прошлого года в Нижнем Новгороде с уставным капиталом в миллион рублей. Видами деятельности компании заявлены разборка и снос зданий, подготовка строительной площадки, строительство инженерных сооружений и коммуникаций, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, строительство жилых и нежилых зданий, разработка строительных проектов, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Учредителем «СЗ «Турист Эко-парк» является АО «Императория», зарегистрированное неделей ранее, 8 октября прошлого года в столичном округе Гольяново (уставной капитал — три миллиона рублей). Виды деятельности — те же, что и у «СЗ «Турист Эко-парк». Также «Императория» стала учредителем зарегистрированного 28 февраля этого года ООО «Липецкий мёд». К буквальному мёду оно не имеет никакого отношения, так как намерено заниматься покупкой и продажей земельных участков.

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хозяин «СЗ «Турист Эко-парк» московский ипэшник Константин Ганницкий

По данным бизнес-агрегаторов, Константин Ганницкий является руководителем трех организаций — краснодарского ООО «Инвест-Юг», основным видом деятельности которого является гостиничный бизнес, тюменского АО «Луч света», занимающегося «управлением холдинг-компаниями» и нового АО «Императория».

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ЖК «Турист» на месте снесенной гостиницы спроектировала известнейшая екатеринбургская девелоперская компания «Брусника», входящая в ТОП-5 застройщиков России. Но этот жилой комплекс архитектурная общественность приняла в штыки, заявив, что он станет главной доминантой центра Липецка и закроет собой виды на другие достопримечательности.
Нижний парк
ЖК «Турист»
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
гость
9 минут назад
Как известно, архитекторы Липецка резко возражают против строительства ЖК в этом месте. Да и любому разумному и честному липчанину понятно, что на площади рядом с историческим парком и таким богатым транспортным потоком из всех районов города должны строиться только общественно значимые объекты. Для жилой застройки есть в Липецке немало спальных районов. Тогда из какой логики исходили те чиновники, кто дал разрешение на строительство ЖК?
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Кузя
41 минуту назад
А берёзу за что? Или тоже продали? Эх... ((
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болото
43 минуты назад
Возбудились диванные архитекторы.Когда построим,тогда и пригласим вас обсудить и покалякать!
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Архитектор.
сегодня, 15:30
Видеть в котлована воду. Вот то же самое будет в похвально части этого комплекса. Да там насосы будут не справлятся с откачкой этой воды. Да и не по завидуешь кто будет жить на нижних этажах. Ну а про магазины и говорить не приходится, товар весь по гниёт.
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Гость
сегодня, 15:34
Это ещё дождей небыло хороших. Не зря Октябрь чуть ли не весь переберали.
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Местная
сегодня, 15:18
Вообще нельзя там жилье строить. Должно быть общественное место. Например, спорткомплекс.
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Вы
45 минут назад
когда в последний раз из дома выходили? Вам какой спорткомплекс нужен?
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Парамон
сегодня, 15:07
Уважаемая квадра все свединья о том что Петр первый закапал клад в Липецке придумки местных историков, закапайте все как было.Здесь золота нет!
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Партработник
сегодня, 15:06
Всё порешает, занесёт кому надо и народные избранники по другому запоют.
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Кто платит
42 минуты назад
тот и заказывает музыку.
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вот
сегодня, 15:00
в гольяново пусть и строит. в липецке своих хватает.
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Липчанин
сегодня, 14:59
Левая рука незнает что делает правая...,
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Житель
сегодня, 14:46
Очень надеюсь, что зимой не буду мерзнуть
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