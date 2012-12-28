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Общество
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сегодня, 14:32
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Дорогу в Нижнем парке перекопал подрядчик «Квадры», а не московский строитель ЖК «Турист»
Застройщик, «СЗ «Турист Эко-парк», еще даже не обращался в профильный департамент мэрии за разрешением на строительство.
Тему подняла солировавшая сегодня депутат Евдокия Бычкова. Она заговорила о Нижнем парке как важнейшем объекте туризма и месте отдыха горожан, заявив, что его нужно спасти от застройки. Ее поддержала коллега Вера Урываева, заявившая, что через парк уже тянут сети к строительной площадке нового ЖК, который вызвал дружное неприятие местного архитектурного сообщества и части депутатского корпуса.
— Откуда вы это взяли? — спросила вице-мэр Светлана Сурмий.
— Об этом в «Черноземе» написано, — ответила Вера Урываева.
Вице-мэр, она же председатель департамента градостроительства и архитектуры, на это только фыркнула. Светлана Сурмий сказала, что работы по замене тепловых сетей рядом с Нижним парком планово ведет компания «Стройгарант48», подрядчик «Квадры», и что раскопка не заходит на территорию парка (GOROD48 убедился, что траншея для прокладки труб рассекла надвое дорогу вдоль парка и спорткомплексом «Динамо», и что на территории парка лишь навален выбранный из раскопа грунт, а также лежит вырванная с корнем береза).
— Застройщик ЖК «Турист» еще не обращался к нам за разрешением на строительство. Проекта в полном объеме мы не видели. Нам был представлен только эскиз. Понимая общественную значимость данной территории, мы ведем переговоры по архитектурному облику новостройки. Больше пока мы ничего сказать не могу, — сказала Светлана Сурмий.
— Снижайте этажность! Не разрешайте строить высотку! Не более девяти этажей! — крикнула с места депутат Бычкова.
Ее поддержал первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев:
— Мы сегодня на сессии приняли изменения в Положение о муниципальном земельном контроле. Поскольку это стройка имеет большой общественный резонанс, к ней приковано внимание липчан, необходимо в рамках наших полномочий контролировать происходящее.
Напомним, что участок с аварийной гостиницей приобрела компания «СЗ «Турист Эко-парк», зарегистрированная всего лишь 15 ноября прошлого года в Нижнем Новгороде с уставным капиталом в миллион рублей. Видами деятельности компании заявлены разборка и снос зданий, подготовка строительной площадки, строительство инженерных сооружений и коммуникаций, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, строительство жилых и нежилых зданий, разработка строительных проектов, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.
Учредителем «СЗ «Турист Эко-парк» является АО «Императория», зарегистрированное неделей ранее, 8 октября прошлого года в столичном округе Гольяново (уставной капитал — три миллиона рублей). Виды деятельности — те же, что и у «СЗ «Турист Эко-парк». Также «Императория» стала учредителем зарегистрированного 28 февраля этого года ООО «Липецкий мёд». К буквальному мёду оно не имеет никакого отношения, так как намерено заниматься покупкой и продажей земельных участков.
хозяин «СЗ «Турист Эко-парк» московский ипэшник Константин Ганницкий
По данным бизнес-агрегаторов, Константин Ганницкий является руководителем трех организаций — краснодарского ООО «Инвест-Юг», основным видом деятельности которого является гостиничный бизнес, тюменского АО «Луч света», занимающегося «управлением холдинг-компаниями» и нового АО «Императория».
ЖК «Турист» на месте снесенной гостиницы спроектировала известнейшая екатеринбургская девелоперская компания «Брусника», входящая в ТОП-5 застройщиков России. Но этот жилой комплекс архитектурная общественность приняла в штыки, заявив, что он станет главной доминантой центра Липецка и закроет собой виды на другие достопримечательности.
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