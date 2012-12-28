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Общество
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30 минут назад
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Символ советской эпохи гостиницу «Турист» сносят под строительство жилого комплекса
Участок под гостиницей выкупил московский застройщик. Жилой комплекс на ее месте спроектирует екатеринбургская компания.
Гостиница «Турист» на открытках советской эпохи была одной из визиток Липецка. В нулевые годы она закрылась и здание обветшало. О перспективе сноса гостиницы заговорили в 2016 году, когда владелец здания и земельного участка под ним, АО «Липецкая ипотечная корпорация», еще была на плаву и не погрязла в финансовых скандалах и уголовных делах. Руководитель ЛИКа Валерий Клевцов считал гостиницу «никчемным» строением, детищем безликого стиля советской архитектуры. На месте «Туриста» Клевцов видел ЖК элитного класса в силе сталинского ампира.
Этот план так и остался красивой картинкой. Арбитражный суд Липецкой области признал АО «Липецкая ипотечная корпорация» банкротом в августе 2019 года. По данным федеральной налоговой службы, уставный капитал организации составлял на то время 384 млн рублей, а ее долги многочисленным кредиторам — порядка миллиарда.
Кадастровая стоимость земельного участка под бывшими гостиницей «Турист» и рестораном «Каракум» — 58 264 621 рублей. Его площадь — 7 515 кв. метров. Разрешенное использование: многоэтажная жилая застройка, среднеэтажная и высотная.
Этот участок приобрела компания «СЗ «Турист Эко-парк», зарегистрированная всего лишь 15 ноября прошлого года в Нижнем Новгороде с уставным капиталом в миллион рублей. Видами деятельности компании заявлены разборка и снос зданий, подготовка строительной площадки, строительство инженерных сооружений и коммуникаций, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, строительство жилых и нежилых зданий, разработка строительных проектов, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.
Учредителем «СЗ «Турист Эко-парк» является АО «Императория», зарегистрированная неделей ранее, 8 октября прошлого года в столичном округе Гольяново (уставной капитал — три миллиона рублей). Виды деятельности — те же, что и у «СЗ «Турист Эко-парк». Также «Императория» стала учредителем зарегистрированного 28 февраля этого года ООО «Липецкий мед». К буквальному меду она не имеет никакого отношения, так как намерено заниматься покупкой и продажей земельных участков.
Гендиректор «Императории» — московский ипэшник Константин Ганницкий. По данным бизнес-агрегаторов, он является руководителем трех организаций — краснодарского ООО «Инвест-Юг», основным видом деятельности которого является гостиничный бизнес, тюменского АО «Луч света», занимающегося «управлением холдинг-компаниями» и нового АО «Императория».
Новый собственник липецкого «Туриста» обратился в городской департамент градостроительства и архитектуры с уведомлением о сносе гостиницы и находящегося на этом же земельном участке давно закрытого ресторана «Каракум». Больше ничего о будущих планах СЗ «Турист Эко-парк» в ведомстве не знают.
Но один из крупнейших липецких застройщиков сообщил GOROD48, что на участке будет построен жилой комплекс, который спроектирует известнейшая екатеринбургская девелоперская компания «Брусника», входящая в ТОП-5 застройщиков России (жилье от «Брусники» стало визитками крупных городов Урала, Сибири, Москвы и Подмосковья). Эти планы GOROD48 подтвердил пресс-секретарь ООО «Брусника». Строительство и девелопмент» Сергей Ермак.
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