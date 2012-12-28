Символ советской эпохи гостиницу «Турист» сносят под строительство жилого комплекса

Участок под гостиницей выкупил московский застройщик. Жилой комплекс на ее месте спроектирует екатеринбургская компания.

26 марта в Липецке начался снос зданий гостиницы «Турист» и кафе «Каракум». Как выяснил GOROD48, на их месте может появится жилой комплекс.Гостиница «Турист» на открытках советской эпохи была одной из визиток Липецка. В нулевые годы она закрылась и здание обветшало. О перспективе сноса гостиницы заговорили в 2016 году, когда владелец здания и земельного участка под ним, АО «Липецкая ипотечная корпорация», еще была на плаву и не погрязла в финансовых скандалах и уголовных делах. Руководитель ЛИКа Валерий Клевцов считал гостиницу «никчемным» строением, детищем безликого стиля советской архитектуры. На месте «Туриста» Клевцов видел ЖК элитного класса в силе сталинского ампира.Этот план так и остался красивой картинкой. Арбитражный суд Липецкой области признал АО «Липецкая ипотечная корпорация» банкротом в августе 2019 года. По данным федеральной налоговой службы, уставный капитал организации составлял на то время 384 млн рублей, а ее долги многочисленным кредиторам — порядка миллиарда.Кадастровая стоимость земельного участка под бывшими гостиницей «Турист» и рестораном «Каракум» — 58 264 621 рублей. Его площадь — 7 515 кв. метров. Разрешенное использование: многоэтажная жилая застройка, среднеэтажная и высотная.Этот участок приобрела компания «СЗ «Турист Эко-парк», зарегистрированная всего лишь 15 ноября прошлого года в Нижнем Новгороде с уставным капиталом в миллион рублей. Видами деятельности компании заявлены разборка и снос зданий, подготовка строительной площадки, строительство инженерных сооружений и коммуникаций, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, строительство жилых и нежилых зданий, разработка строительных проектов, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.Учредителем «СЗ «Турист Эко-парк» является АО «Императория», зарегистрированная неделей ранее, 8 октября прошлого года в столичном округе Гольяново (уставной капитал — три миллиона рублей). Виды деятельности — те же, что и у «СЗ «Турист Эко-парк». Также «Императория» стала учредителем зарегистрированного 28 февраля этого года ООО «Липецкий мед». К буквальному меду она не имеет никакого отношения, так как намерено заниматься покупкой и продажей земельных участков.Гендиректор «Императории» — московский ипэшник Константин Ганницкий. По данным бизнес-агрегаторов, он является руководителем трех организаций — краснодарского ООО «Инвест-Юг», основным видом деятельности которого является гостиничный бизнес, тюменского АО «Луч света», занимающегося «управлением холдинг-компаниями» и нового АО «Императория».Новый собственник липецкого «Туриста» обратился в городской департамент градостроительства и архитектуры с уведомлением о сносе гостиницы и находящегося на этом же земельном участке давно закрытого ресторана «Каракум». Больше ничего о будущих планах СЗ «Турист Эко-парк» в ведомстве не знают.Но один из крупнейших липецких застройщиков сообщил GOROD48, что на участке будет построен жилой комплекс, который спроектирует известнейшая екатеринбургская девелоперская компания «Брусника», входящая в ТОП-5 застройщиков России (жилье от «Брусники» стало визитками крупных городов Урала, Сибири, Москвы и Подмосковья). Эти планы GOROD48 подтвердил пресс-секретарь ООО «Брусника». Строительство и девелопмент» Сергей Ермак.