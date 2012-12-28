Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
К Дню города в эксплуатацию сдадут «южные ворота» Липецка
Общество
Проехала на красный, чуть не сбила женщину, врезалась в столб и отправилась дальше
Происшествия
Известного липецкого политика Сергея Токарева обвинили в мошенничестве
Общество
«Шевроле» выехал в лобовую на «Шкоду» из-за мертвой собаки — три человека пострадали
Происшествия
По дороге к храму на Соколе нашлось кладбище фанфуриков
Общество
В Воловском округе похоронят 27-летнего мобилизованного
Общество
Олег Казаков подал жалобу на решение липецкого суда об обращении фабрики «Рошен» в доход государства
Общество
Слова грязинской стримерши о теракте в «Крокус Сити» оценит специальная экспертиза
Происшествия
Культурное пространство «Библиотека» закрывается
Культура
Авария на Железнякова: началась замена поврежденной трубы
Общество
Читать все
Слова грязинской стримерши о теракте в «Крокус Сити» оценит специальная экспертиза
Происшествия
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
Культура
На улице Советской машинами давят деревья
Общество
Не огнем и мечом, а уговорами — чиновники в который раз гоняли продавцов из подземки у рынка
Общество
Мошенники обманули 14-летнюю девочку и оформили на ее мать кредит в 164 тысячи рублей
Происшествия
49-летняя липчанка приревновала мужа к подруге и изрезала его двумя ножами
Происшествия
Источникам зловония в Чаплыгине заинтересовались депутаты облсовета
Общество
От «ленинских» движков до земляничных полян
Общество
Символ советской эпохи гостиницу «Турист» сносят под строительство жилого комплекса
Общество
Расконсервация каскада фонтанов начнется на этой неделе
Общество
Читать все
Общество
275
30 минут назад
3

Символ советской эпохи гостиницу «Турист» сносят под строительство жилого комплекса

Участок под гостиницей выкупил московский застройщик. Жилой комплекс на ее месте спроектирует екатеринбургская компания.

26 марта в Липецке начался снос зданий гостиницы «Турист» и кафе «Каракум». Как выяснил GOROD48, на их месте может появится жилой комплекс.

0J2A8819.jpg

Гостиница «Турист» на открытках советской эпохи была одной из визиток Липецка. В нулевые годы она закрылась и здание обветшало. О перспективе сноса гостиницы заговорили в 2016 году, когда владелец здания и земельного участка под ним, АО «Липецкая ипотечная корпорация», еще была на плаву и не погрязла в финансовых скандалах и уголовных делах. Руководитель ЛИКа Валерий Клевцов считал гостиницу «никчемным» строением, детищем безликого стиля советской архитектуры. На месте «Туриста» Клевцов видел ЖК элитного класса в силе сталинского ампира.

2b6f22f85596d0c785c5b3b25b9fa06c.jpg

Этот план так и остался красивой картинкой. Арбитражный суд Липецкой области признал АО «Липецкая ипотечная корпорация» банкротом в августе 2019 года. По данным федеральной налоговой службы, уставный капитал организации составлял на то время 384 млн рублей, а ее долги многочисленным кредиторам — порядка миллиарда.

Кадастровая стоимость земельного участка под бывшими гостиницей «Турист» и рестораном «Каракум» — 58 264 621 рублей. Его площадь — 7 515 кв. метров. Разрешенное использование: многоэтажная жилая застройка, среднеэтажная и высотная.

турист.jpg

Этот участок приобрела компания «СЗ «Турист Эко-парк», зарегистрированная всего лишь 15 ноября прошлого года в Нижнем Новгороде с уставным капиталом в миллион рублей. Видами деятельности компании заявлены разборка и снос зданий, подготовка строительной площадки, строительство инженерных сооружений и коммуникаций, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, строительство жилых и нежилых зданий, разработка строительных проектов, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Учредителем «СЗ «Турист Эко-парк» является АО «Императория», зарегистрированная неделей ранее, 8 октября прошлого года в столичном округе Гольяново (уставной капитал — три миллиона рублей). Виды деятельности — те же, что и у «СЗ «Турист Эко-парк». Также «Императория» стала учредителем зарегистрированного 28 февраля этого года ООО «Липецкий мед». К буквальному меду она не имеет никакого отношения, так как намерено заниматься покупкой и продажей земельных участков.

Гендиректор «Императории» — московский ипэшник Константин Ганницкий. По данным бизнес-агрегаторов, он является руководителем трех организаций — краснодарского ООО «Инвест-Юг», основным видом деятельности которого является гостиничный бизнес, тюменского АО «Луч света», занимающегося «управлением холдинг-компаниями» и нового АО «Императория».

0J2A8845.jpg

0J2A8837.jpg

Новый собственник липецкого «Туриста» обратился в городской департамент градостроительства и архитектуры с уведомлением о сносе гостиницы и находящегося на этом же земельном участке давно закрытого ресторана «Каракум». Больше ничего о будущих планах СЗ «Турист Эко-парк» в ведомстве не знают.

0J2A8823.jpg

0J2A8829.jpg

Но один из крупнейших липецких застройщиков сообщил GOROD48, что на участке будет построен жилой комплекс, который спроектирует известнейшая екатеринбургская девелоперская компания «Брусника», входящая в ТОП-5 застройщиков России (жилье от «Брусники» стало визитками крупных городов Урала, Сибири, Москвы и Подмосковья). Эти планы GOROD48 подтвердил пресс-секретарь ООО «Брусника». Строительство и девелопмент» Сергей Ермак.

0J2A8821.jpg

0J2A8887.jpg

0J2A8841.jpg
гостиница «Турист»
градостроительство
0
0
0
2
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
анискин
41 секунду назад
Этот ампир развалится скорей,чем его построят
Ответить
Лиля
2 минуты назад
Когда ж они нажруться,слов просто нет
Ответить
zzloyzz
4 минуты назад
Пытался уснуть ночью в этой гостинице. Крики животных из зоопарка не давали. Теперь жители жилого комплекса оценят.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru