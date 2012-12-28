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507
сегодня, 10:52
3

Из квартиры на проспекте Победы вызволили летучую мышь

В этом году летучие мыши облюбовали дома на проспекте Победы. Раньше их, в основном, ловили в новых микрорайонах.

Поздно вечером 7 августа жильцов квартиры дома №118 по проспекту Победы напугала летучая мышь. Около 22:00 спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка по просьбе липчан поймали и выпустили мышь из квартиры в естественную среду обитания.

В этом году летучие мыши облюбовали дома на проспекте Победы. Раньше их, в основном, ловили в новых микрорайонах. Также накануне утром на номер 112 поступило сообщение о летучей мыши в квартире на проспекте Победы,19а. Но приехавшая на вызов бригада спасателей животное уже не обнаружила.

А 28 июля спасатели вызволили летучую мышь из квартиры на проспекте Победы,73..
летучая мышь
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Комментарии (3)

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Сначала новые
1998
сегодня, 11:12
По Проспекту Победы ночью часто можно встретить неспящих голубей, которые гуляют, в частности, в районе остановок Доватора и Юных натуралистов. Но создается такое чувство, что они очень плохо видят, хотя освещение, казалось бы, очень яркое от столбов.
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Бабушка
25 минут назад
Они просто голодные… ищут крошки…
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Умный
38 минут назад
Голуби хорошо видят,даже если рядом сварщик работает!
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