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Общество
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сегодня, 10:52
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Из квартиры на проспекте Победы вызволили летучую мышь
В этом году летучие мыши облюбовали дома на проспекте Победы. Раньше их, в основном, ловили в новых микрорайонах.
В этом году летучие мыши облюбовали дома на проспекте Победы. Раньше их, в основном, ловили в новых микрорайонах. Также накануне утром на номер 112 поступило сообщение о летучей мыши в квартире на проспекте Победы,19а. Но приехавшая на вызов бригада спасателей животное уже не обнаружила.
А 28 июля спасатели вызволили летучую мышь из квартиры на проспекте Победы,73..
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