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После первого этапа гидравлических испытаний в Липецке без горячей воды остаются 33 многоэтажки
Общество
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сегодня, 16:05
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После первого этапа гидравлических испытаний в Липецке без горячей воды остаются 33 многоэтажки
Уже завтра «Квадра» начинает второй этап гидравлических испытаний — на сетях Юго-Западной котельной.
Первый этап гидравлических испытаниях «Квадра» начала в Липецке еще в апреле и закончила 30 июня. В это время энергетики выявили в общей сложности 430 повреждений на сетях. В итоге, по данным мэрии, по состоянию на сегодняшнее утро без горячей воды оставались 33 многоквартирных дома в разных районах города.
— В некоторые дома горячую воду подадут уже сегодня, в оставшиеся — в ближайшие дни, — прокомментировали GOROD48 ситуацию в городской администрации.
Второй этап гидравлических испытаний в Липецке закончится 8 сентября, после проверки сетей Северо-Западной котельной.
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