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605
сегодня, 16:05
9

После первого этапа гидравлических испытаний в Липецке без горячей воды остаются 33 многоэтажки

Уже завтра «Квадра» начинает второй этап гидравлических испытаний — на сетях Юго-Западной котельной.

Завтра «Квадра» начинает второй этап испытаний сетей от Юго-Западной котельной, которая снабжает теплом и горячей водой спальные «цифровые» районы города, а также именные — «Университетский», «Елецкий», «Европейский», «Победа» в этой части города. За время первой опрессовки этих сетей энергетики проверили на прочность более 210 километров труб и выявили 50 порывов.

Первый этап гидравлических испытаниях «Квадра» начала в Липецке еще в апреле и закончила 30 июня. В это время энергетики выявили в общей сложности 430 повреждений на сетях. В итоге, по данным мэрии, по состоянию на сегодняшнее утро без горячей воды оставались 33 многоквартирных дома в разных районах города.

— В некоторые дома горячую воду подадут уже сегодня, в оставшиеся — в ближайшие дни, — прокомментировали GOROD48 ситуацию в городской администрации.

Второй этап гидравлических испытаний в Липецке закончится 8 сентября, после проверки сетей Северо-Западной котельной.
«Квадра»
гидравлические испытания
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Комментарии (9)

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Сначала новые
555
9 минут назад
Во многих случаях УК не хотят нормально работать. У нас квадра воду дала ещё вчера, в соседних домах она есть. А УК Забота на работу забила, кран в подвале им лень повернуть.
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Мудрый
17 минут назад
На Неделина 15 б после первого испытания дали горячую воду с задержкой,после второго испытания отключали до 4 августа,а сегодня уже 7, когда ждать ? Нечего докладывать о прорывах ,это ваша работа, меняйте трубы....Советское наследие долго служило,но и оно уже себя и исчерпало.Пора Квадре не только обогащаться,но и вкладываться...
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Ольга
7 минут назад
На Квадратный нет управы. Что хочу, то ворочу. С нас спишут все свои вложения. Они не переживают.
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Горожанин Липецка
28 минут назад
Новолипецк не у всех после второго испытания есть горячая вода.
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Всем страждущим
55 минут назад
У кого нет горячей воды - приходите на порыв/прорыв под новолипецкий мост! Там её всем хватит!
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...
сегодня, 16:29
Сидели в первый этап этих испытаний без воды больше месяца, теперь нам до зимы сидеть без воды?!
Ответить
...
сегодня, 16:16
Сидели в первый этап этих испытаний без воды больше месяца, теперь нам до зимы сидеть без воды?!
Ответить
Ирина
сегодня, 16:15
Квадра не смешите народ, весь центр города без горячей воды уже 3 месяц
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На
сегодня, 16:13
Лтз горячую воду когда соизволите подать изьявите честь объяснить
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