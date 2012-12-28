После первого этапа гидравлических испытаний в Липецке без горячей воды остаются 33 многоэтажки

Уже завтра «Квадра» начинает второй этап гидравлических испытаний — на сетях Юго-Западной котельной.

Завтра «Квадра» начинает второй этап испытаний сетей от Юго-Западной котельной, которая снабжает теплом и горячей водой спальные «цифровые» районы города, а также именные — «Университетский», «Елецкий», «Европейский», «Победа» в этой части города. За время первой опрессовки этих сетей энергетики проверили на прочность более 210 километров труб и выявили 50 порывов.Первый этап гидравлических испытаниях «Квадра» начала в Липецке еще в апреле и закончила 30 июня. В это время энергетики выявили в общей сложности 430 повреждений на сетях. В итоге, по данным мэрии, по состоянию на сегодняшнее утро без горячей воды оставались 33 многоквартирных дома в разных районах города.— В некоторые дома горячую воду подадут уже сегодня, в оставшиеся — в ближайшие дни, — прокомментировали GOROD48 ситуацию в городской администрации.Второй этап гидравлических испытаний в Липецке закончится 8 сентября, после проверки сетей Северо-Западной котельной.