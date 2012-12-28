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Общество
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вчера, 20:24
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Липецкая вечЁрка: прыжок с 9 этажа, ночное сияние и поездка в Северную Корею
Сегодня, 5 июля, липчанин прыгнул с 9 этажа и выжил, ночью жители села Капитанщино увидели северное сияние, и школьник Матвей Кобзев рассказал о своей поездке в Северную Корею.
Врачи диагностировали у 32-летнего мужчины сочетанную травму, сотрясение мозга, ушибы груди и спины, а также рваную рану бедра.
Полицейские теперь выясняют на что, и с кем спорил липчанин.
«На что же такое спорили? Он спор то выиграл?» — поинтересовался вслед за людьми в погонах бэдмэн.
«На кону должно было стоять что-то равноценное стоимости жизни, затрудняюсь предположить, что дороже жизни? Может, пузырь самагона? В 15-м это в порядке вещей», — предположил Мистер очевидность.
«Сотрясение какого мозга? Он у него есть?» — уточнил Умный.
«Не знаю почему, но в молодости, пока не было семьи и детей, всегда хотел прыгнуть со своего балкона на березу, которая под ним росла. Даже рассчитывал прыжок. Так и не решился, силы воли не хватило, видимо. А мужик осуществил. Завидую ему. А мою березу уже спилили, да я переехал», — поделился сокровенным Геолог.
Жители села Кореневщино Добровсокого района сегодня ночью наблюдали северное сияние.
Это вдвойне неожиданно. Во-первых, такое природное явление чаще случается зимой — летом редкость. А во-вторых, оно не характерно для наших мест, всполохи чаще видят жители северных районов страны. Однако в этом году липчане увидели сияние уже в третий раз.
«Я тоже видела на северо-западе красное зарево часа в два ночи, или чуть раньше, было немного жутко даже, не подумала, что это лишь сияние», — поделилась впечатлениями Жительница.
Липецкий школьник Матвей Кобзев на 12 дней съездил в Северную Корею. Он выиграл конкурс и побывал в одной из самых закрытых стран мира. Причем весной, заканчивая 9-й класс, даже не предполагал, что летом его ждет такая поездка.
В середине июня лидеры России и КНДР договорились о поездке российских детей в северокорейский аналог «Артека». лагерь «Сондовон» на международную смену.
В КНР Матвей почти две недели жил не пользуясь интернетом, сотовым телефоном и соцсетями. Увидел Пхеньян, а северокорейский лагерь показался ему курортом с развлекательной программой. Российских детей возили в аквапарк, парк аттракционов, зоопарк, цирк, боулинг и океанариум.
Воскресное похолодание, похоже, было краткосрочным — лето продолжается. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке от +25 до +27 градусов.
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