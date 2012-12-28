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вчера, 20:24
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Липецкая вечЁрка: прыжок с 9 этажа, ночное сияние и поездка в Северную Корею

Сегодня, 5 июля, липчанин прыгнул с 9 этажа и выжил, ночью жители села Капитанщино увидели северное сияние, и школьник Матвей Кобзев рассказал о своей поездке в Северную Корею.

Липчанин на спор сиганул с крыши девятиэтажки и выжил! Во время полета он зацепился за дерево, откуда даже смог самостоятельно спуститься по лестнице, которую приставили к стволу спасатели.

Врачи диагностировали у 32-летнего мужчины сочетанную травму, сотрясение мозга, ушибы груди и спины, а также рваную рану бедра.

Полицейские теперь выясняют на что, и с кем спорил липчанин.

«На что же такое спорили? Он спор то выиграл?» — поинтересовался вслед за людьми в погонах бэдмэн.

«На кону должно было стоять что-то равноценное стоимости жизни, затрудняюсь предположить, что дороже жизни? Может, пузырь самагона? В 15-м это в порядке вещей», — предположил Мистер очевидность.

«Сотрясение какого мозга? Он у него есть?» — уточнил Умный.

«Не знаю почему, но в молодости, пока не было семьи и детей, всегда хотел прыгнуть со своего балкона на березу, которая под ним росла. Даже рассчитывал прыжок. Так и не решился, силы воли не хватило, видимо. А мужик осуществил. Завидую ему. А мою березу уже спилили, да я переехал», — поделился сокровенным Геолог.

Жители села Кореневщино Добровсокого района сегодня ночью наблюдали северное сияние.



Это вдвойне неожиданно. Во-первых, такое природное явление чаще случается зимой — летом редкость. А во-вторых, оно не характерно для наших мест, всполохи чаще видят жители северных районов страны. Однако в этом году липчане увидели сияние  уже в третий раз.

«Я тоже видела на северо-западе красное зарево часа в два ночи, или чуть раньше, было немного жутко даже, не подумала, что это лишь сияние», — поделилась впечатлениями Жительница.

Липецкий школьник Матвей Кобзев на 12 дней съездил в Северную Корею. Он выиграл конкурс и побывал в одной из самых закрытых стран мира. Причем весной, заканчивая 9-й класс, даже не предполагал, что летом его ждет такая поездка.

В середине июня лидеры России и КНДР договорились о поездке российских детей в северокорейский аналог «Артека». лагерь «Сондовон» на международную смену. 

В КНР Матвей почти две недели жил не пользуясь интернетом, сотовым телефоном и соцсетями. Увидел Пхеньян, а северокорейский лагерь показался ему курортом с развлекательной программой. Российских детей возили в аквапарк, парк аттракционов, зоопарк, цирк, боулинг и океанариум.

Воскресное похолодание, похоже, было краткосрочным — лето продолжается. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке  от +25 до +27 градусов.
вечЁрка
падение с высоты
сияние
Северная Корея
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Комментарии (8)

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Как гость
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Гость
вчера, 23:41
Мне вот тоже, как и другим читателям, хочется узнать, на что спорили то? И стоило ли оно того? Может, клялся девушке в вечной любви, а она так его решила проверить? Тогда точно не стоило. Девушек хоть пруд пруди, а жизнь одна.
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Да уж...
вчера, 23:21
Пожелаем летуну скорейшего выздоровления и хоть немного мозгов, чтобы прожить дальнейшую жизнь, чтобы не было мучительно больно за сделанные глупости.
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Я
вчера, 23:13
5 августа
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Гостья
вчера, 22:59
Жесть. Это надо же, на спор спрыгуть с 9 этажа. Мозгов нет и не будет.
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васе
вчера, 22:33
+100500!
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вася
вчера, 22:24
Всё смешалось в доме Облонских и уже нам совсем не понять, кто в Корее спилил все березы на которых хотели летать. И откуда в деревне сиянье, коль давно все травой поросло, повезло, что мужик этот выжил и поверил, что жить хорошо.
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Жилец
вчера, 21:31
А между тем Квадра не дает воду с 9 мая! Да еще прислала смс, что 2 этап работ не завершен вовремя, просим потерпеть до 7 августа. Мы ж терпим с 9 мая. И нигде не найти правды.
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Электорат
вчера, 20:48
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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