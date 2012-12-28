Липецкая вечЁрка: прыжок с 9 этажа, ночное сияние и поездка в Северную Корею

Сегодня, 5 июля, липчанин прыгнул с 9 этажа и выжил, ночью жители села Капитанщино увидели северное сияние, и школьник Матвей Кобзев рассказал о своей поездке в Северную Корею.