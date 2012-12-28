В Липецкой области сухо и до +28

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться в тыловой части циклона — небольшие дожди пройдут лишь местами. 8 августа с прохождением холодного фронта повсеместно пройдут кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-20 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +10 до +15 градусов, днем — от +23 до +28 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью – от +11 до +13 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.День 6 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1944 году — 6 градусов тепла.