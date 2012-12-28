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Погода в Липецке
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вчера, 17:00
В Липецкой области сухо и до +28
В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться в тыловой части циклона — небольшие дожди пройдут лишь местами. 8 августа с прохождением холодного фронта повсеместно пройдут кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-20 градусов тепла, что в пределах нормы.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью – от +11 до +13 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.
День 6 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1944 году — 6 градусов тепла.
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