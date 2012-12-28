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вчера, 16:01
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Без интернета и соцсетей: 15-летний липчанин больше недели провел в Северной Корее

15-летний липчанин Матвей Кобзев побывал в одной из самых закрытых стран мира — в Северной Корее. Путешествие случилось неожиданно. В середине июня лидеры России и КНДР договорились о поездке российских детей в северокорейский лагерь «Сондовон» на международную смену. Матвей принял участие в соответствующем конкурсе и оказался в числе победителей.

В семье препятствовать желанию сына посмотреть экзотическую страну даже и не подумали. Мама Алла почитала отзывы жителей Приморья, чьи дети часто гостили в лагере «Сондовон», и решила, что сыну ничего не грозит, если он побывает в корейском аналоге «Артека».

— Такой шанс дается один раз. Я бы сама хотела оказаться на его месте! — говорит Алла Кобзева.

Путь в Северную Корею пролег через Москву, Красноярск, и Владивосток, где ребята три дня жили в лагере «Юнга» и посмотрели достопримечательности этих городов. А затем за ними прилетел самолет из Северной Кореи и привез российских школьников на три дня в Пхеньян.

— Сначала было немножко страшно — представляете, вы выходите из самолета, а вас встречает куча военных, которые вас досматривают, — рассказал Матвей о своих первых впечатлениях. — Я увидел, что страна не такая как ее описывают. Она очень похожа на Россию. Там люди также ходят, гуляют, общаются. Они не зашуганные. Это меня сильно удивило. А Пхеньян похож на Москву. Там есть достаточно современные районы. Очень много патриотических лозунгов и портретов вождей.











Непривычно было узнать, что в отеле интернет платный, и пользоваться им мог только в определенное время руководитель группы, он отсылал родителям школьников информацию о том, как отдыхают их дети. В лагере «Сондовон» интернета не оказалось вовсе. Телефоны — только стационарные, сотовых у северокорейских детей нет. Как нет привычных для россиян соцсетей — в Северной Корее доступна только внутренняя сеть. Российским детям сотовые телефоны пришлось использовать только в качестве фотоаппаратов. Больше они ни на что не годились.

Лагерь показался Матвею курортом с развлекательной программой. Их несколько раз возили в аквапарк, парк аттракционов, зоопарк, цирк, боулинг. А на территории лагеря подростки ходили в океанариум.











Пообщаться со сверстниками из Северной Кореи в неформальной обстановке возможности почти не было. У каждого из отрядов было свое очень насыщенное расписание, к тому же останавливал языковой барьер: приходилось общаться через переводчиков.

— Корейцы учат русский на уровне школьного, не очень понятно говорили, — пояснил Матвей.

В столовой никакой экзотической еды не было. Кормили российских гостей в основном привычной для них пищей, разве что мяса было больше, чем в тарелках у корейских детей. И много риса.



— Полезный опыт. Я не пожалел, что воспользовался таким шансом, хотел бы еще раз съездить, — говорит Матвей.

Из-за отсутствия соцсетей и сотовых телефонов координатами российские и корейские школьники не обменивались. Матвей на днях узнал, что ожидаются еще конкурсы, победители которых смогут поехать в Китай и Вьетнам. Школьник намерен поучаствовать и в них.

Фото: из личного архива Матвея Кобзева 
Северная Корея
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Комментарии (19)

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Как гость
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Фёдору
вчера, 23:02
скоро мы все будем в ней "жить"
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Да
вчера, 23:46
Вы только обещаете...
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Фёдор
вчера, 22:29
Последняя страна на планете где можно жить по человеческим правилам.Есть ещё Китай но как там живут люди не пишет никто.
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А еще
вчера, 20:46
говорили ,что там собак едят ,к ужасу наших зоозащитников !
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дед
вчера, 21:37
собак там действительно едят и не только в северной но и в южной это у них национальное блюдо.
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Ого
вчера, 20:18
А по Ютубу говорят, что там исключительно траву едят.
Ответить
Ага
вчера, 20:29
А по ОРТ говорят, что там быков доят.
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Учи матчасть
вчера, 20:36
А по ОРТ говорят, что там быков доят. ОРТ уже двадцать лет нет.
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Липчанин
вчера, 20:46
ОРТ уже двадцать лет нет. Методички давно не обновлялись.
Ответить
аа
вчера, 19:54
"А Пхеньян похож на Москву. Очень много патриотических лозунгов и портретов вождей." - позабавило.
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:-)
вчера, 19:47
Либералы, что с лицом? :-)
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Доярка с хацапетовки
вчера, 18:42
И пусть в институт не поступает а идет скотником на ферму
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Лиза
вчера, 18:12
Рада за мальчика. Представляю, сколько впечатлений от поездки. Пусть ему ещё раз повезёт и он съездит в Китай или Вьетнам.
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Пенсионер
вчера, 17:40
Хоть бы у нас так сделали. Ни интернета,ни другой другой "ерунды". Вот это была бы ЖИЗНЬ!!!
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Лидия
вчера, 18:29
Что мешает выкинуть всё и уехать в * деревню если это мешает жить, только сдается мне ты лукавишь раз здесь сидишь и пишешь ты не на берестяной коре, а на экране смартфона, и ездишь не на телеге, и не подорожником лечишся
Ответить
Пиши-Читай
вчера, 19:02
Что мешает выкинуть всё и уехать в * деревню если это мешает жить, только сдается мне ты лукавишь раз здесь сидишь и пишешь ты не на берестяной коре, а на экране смартфона, и ездишь не на телеге, и не подорожником лечишся ЛечишЬся
Ответить
ара
вчера, 17:19
Вот оно будущее рашки и диктаторов
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Вопрос
вчера, 19:03
Аквапарки?
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