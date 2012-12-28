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Общество
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вчера, 16:01
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Без интернета и соцсетей: 15-летний липчанин больше недели провел в Северной Корее
В семье препятствовать желанию сына посмотреть экзотическую страну даже и не подумали. Мама Алла почитала отзывы жителей Приморья, чьи дети часто гостили в лагере «Сондовон», и решила, что сыну ничего не грозит, если он побывает в корейском аналоге «Артека».
— Такой шанс дается один раз. Я бы сама хотела оказаться на его месте! — говорит Алла Кобзева.
Путь в Северную Корею пролег через Москву, Красноярск, и Владивосток, где ребята три дня жили в лагере «Юнга» и посмотрели достопримечательности этих городов. А затем за ними прилетел самолет из Северной Кореи и привез российских школьников на три дня в Пхеньян.
— Сначала было немножко страшно — представляете, вы выходите из самолета, а вас встречает куча военных, которые вас досматривают, — рассказал Матвей о своих первых впечатлениях. — Я увидел, что страна не такая как ее описывают. Она очень похожа на Россию. Там люди также ходят, гуляют, общаются. Они не зашуганные. Это меня сильно удивило. А Пхеньян похож на Москву. Там есть достаточно современные районы. Очень много патриотических лозунгов и портретов вождей.
Непривычно было узнать, что в отеле интернет платный, и пользоваться им мог только в определенное время руководитель группы, он отсылал родителям школьников информацию о том, как отдыхают их дети. В лагере «Сондовон» интернета не оказалось вовсе. Телефоны — только стационарные, сотовых у северокорейских детей нет. Как нет привычных для россиян соцсетей — в Северной Корее доступна только внутренняя сеть. Российским детям сотовые телефоны пришлось использовать только в качестве фотоаппаратов. Больше они ни на что не годились.
Лагерь показался Матвею курортом с развлекательной программой. Их несколько раз возили в аквапарк, парк аттракционов, зоопарк, цирк, боулинг. А на территории лагеря подростки ходили в океанариум.
Пообщаться со сверстниками из Северной Кореи в неформальной обстановке возможности почти не было. У каждого из отрядов было свое очень насыщенное расписание, к тому же останавливал языковой барьер: приходилось общаться через переводчиков.
— Корейцы учат русский на уровне школьного, не очень понятно говорили, — пояснил Матвей.
В столовой никакой экзотической еды не было. Кормили российских гостей в основном привычной для них пищей, разве что мяса было больше, чем в тарелках у корейских детей. И много риса.
— Полезный опыт. Я не пожалел, что воспользовался таким шансом, хотел бы еще раз съездить, — говорит Матвей.
Из-за отсутствия соцсетей и сотовых телефонов координатами российские и корейские школьники не обменивались. Матвей на днях узнал, что ожидаются еще конкурсы, победители которых смогут поехать в Китай и Вьетнам. Школьник намерен поучаствовать и в них.
Фото: из личного архива Матвея Кобзева
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