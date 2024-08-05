Общество
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сегодня, 08:46
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В Липецкой области наблюдали северное сияние
Нехарактерное для центральной части России явление вызвала магнитная буря.
Вызвано оно магнитной бурей, о которой накануне предупреждали метеорологи.
Северное сияние также наблюдали жители Рязанской, Тамбовской областей и ряда других регионов России вплоть до Урала.
Это уже не первое сияние, которое наблюдали липчане в этом году. Северное сияние дважды расцвечивало небо над регионом в мае.
Фото Светланы Кошкаровой
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