Липчанин на спор сиганул с крыши девятиэтажки

Тарзан застрял на дереве. Врачи диагностировали у него множественные травмы.

Сегодня утром у дома №36 в 15-м микрорайоне Липецка развернулась спасательная операция: спасатели управления ГО и ЧС и пожарные снимали с дерева мужчину. Оказалось, что 32-летний липчанин на спор спрыгнул с крыши девятиэтажки!Удивительно, но он остался жив. Более того, он самостоятельно спустился по приставленной к дереву пожарной лестнице. Бригада скорой помощи диагностировала у него сочетанную травму, сотрясение мозга, ушибленные раны груди и спины, рваную рану бедра.Липецкого Тарзана доставили в травматологическое отделение горбольницы №4.— Отдел полиции №3 УМВД РФ по Липецку выясняет обстоятельства произошедшего, — сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.