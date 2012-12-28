Происшествия
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сегодня, 11:32
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Липчанин на спор сиганул с крыши девятиэтажки
Тарзан застрял на дереве. Врачи диагностировали у него множественные травмы.
Удивительно, но он остался жив. Более того, он самостоятельно спустился по приставленной к дереву пожарной лестнице. Бригада скорой помощи диагностировала у него сочетанную травму, сотрясение мозга, ушибленные раны груди и спины, рваную рану бедра.
Липецкого Тарзана доставили в травматологическое отделение горбольницы №4.
— Отдел полиции №3 УМВД РФ по Липецку выясняет обстоятельства произошедшего, — сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.
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