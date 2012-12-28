Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В больнице «Липецк-Мед» вспыхнул пожар, 80 человек пришлось эвакуировать
Происшествия
На Соколе иномарка врезалась в бассейн
Происшествия
36-летний водитель влетевшего во двор «Лексуса» умер в больнице
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
После короткого похолодания в Липецкую область вернется тепло
Погода в Липецке
18-летнего усманца арестовали за осквернение памятника и насилие над полицейскими
Происшествия
Липчанин задержан за убийство в Сочи
Происшествия
Липчанин на спор сиганул с крыши девятиэтажки
Происшествия
В Липецкой области наблюдали северное сияние
Общество
Несовершеннолетний вышел погулять с пневматической винтовкой
Происшествия
Читать все
Липчанин на спор сиганул с крыши девятиэтажки
Происшествия
Несовершеннолетний вышел погулять с пневматической винтовкой
Происшествия
В Кузнечном переулке появился мини-провал
Общество
36-летний водитель влетевшего во двор «Лексуса» умер в больнице
Происшествия
Липчане 430 раз пожаловались на работу банков
Экономика
Ремонт ценой в 12,2 млн рублей — коту под хвост
Общество
2911 жителей Липецкой области пострадали от укусов клещей
Здоровье
В регионе продолжается модернизация поликлиник
Здоровье
За три дня на дорогах области 12 раненых и один погибший
Происшествия
Три человека погибли в пожарах за неполный день
Происшествия
Читать все
Происшествия
2591
сегодня, 11:32
24

Липчанин на спор сиганул с крыши девятиэтажки

Тарзан застрял на дереве. Врачи диагностировали у него множественные травмы.

Сегодня утром у дома №36 в 15-м микрорайоне Липецка развернулась спасательная операция: спасатели управления ГО и ЧС и пожарные снимали с дерева мужчину. Оказалось, что 32-летний липчанин на спор спрыгнул с крыши девятиэтажки!

Удивительно, но он остался жив. Более того, он самостоятельно спустился по приставленной к дереву пожарной лестнице. Бригада скорой помощи диагностировала у него сочетанную травму, сотрясение мозга, ушибленные раны груди и спины, рваную рану бедра.

Липецкого Тарзана доставили в травматологическое отделение горбольницы №4.

— Отдел полиции №3 УМВД РФ по Липецку выясняет обстоятельства произошедшего, — сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.
спор
падение с высоты
спасатели
2
0
4
1
23

Комментарии (24)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Доктор из Плеханово
1 минуту назад
Красава !
Ответить
777
9 минут назад
Жаль видео прыжка нет.
Ответить
Не зря
17 минут назад
Ему нужна другая больница, в усадьбе Плеханова.
Ответить
Интересно
25 минут назад
Он сейчас хоть помнит, на что спорил?
Ответить
коля
30 минут назад
Интересный спор вышел .обдолбался наверноеи решил с демонами поспорить .кто выживет он или демон.
Ответить
Ника
31 минуту назад
Вот это новости сегодня с юмором и хорошим концом.
Ответить
Липчанка
38 минут назад
не мешало бы его потом к психиатру отправить на осмотр
Ответить
Анастасия
45 минут назад
На самом деле у него просто нет воды второй день. Сиганешь тут...
Ответить
Алкан лтз
46 минут назад
За спор отдать свою жизнь эт чёт не нормально!
Ответить
я
сегодня, 12:17
Слава СинеВЕ! ВДВ так не могёт!
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Говорит Липецк
Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru