Отец не платит алименты 14 лет и задолжал больше двух миллионов рублей

Мужчина уже был привлечен к административной и уголовной ответственности, но это не помогло.

Уполномоченный по правам ребёнка Юрий Таран рассказал у себя в Телеграм-канале о вопиющем случае неуплаты отцом алиментов на содержание ребёнка: отец не платит алименты 14 лет и накопил долг больше двух миллионов рублей. Его сын-отличник уже идет в 11 класс, через месяц отметит свое 18-летие.«Конечно, маме нужны деньги, это законное право требовать от отца ребёнка помощи в содержании. Но у должника нет ни имущества, ни транспортного средства. Он не получает ни пенсии, ни выплат; нигде не работает. Был привлечен к административной (обязательные работы) и к уголовной ответственности (4 месяца заключения). Но продолжает злоупотреблять алкоголем и вести аморальный образ. Считаю, что судебным приставом-исполнителем предприняты все меры. Объективно должник не погасит даже самую малую часть суммы. Как бы тяжело не было, но убедил маму, что надо смириться, не тратить силы и нервы. Важнее сейчас лишить его родительских прав, чтобы в будущем он не смог претендовать на помощь от сына. К сожалению, у парня нет отца и не будет, как и нет для страны законопослушного гражданина», — отметил Юрий Таран.