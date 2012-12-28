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сегодня, 09:45
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Отец не платит алименты 14 лет и задолжал больше двух миллионов рублей

Мужчина уже был привлечен к административной и уголовной ответственности, но это не помогло.

Уполномоченный по правам ребёнка Юрий Таран рассказал у себя в Телеграм-канале о вопиющем случае неуплаты отцом алиментов на содержание ребёнка: отец не платит алименты 14 лет и накопил долг больше двух миллионов рублей. Его сын-отличник уже идет в 11 класс, через месяц отметит свое 18-летие.

«Конечно, маме нужны деньги, это законное право требовать от отца ребёнка помощи в содержании. Но у должника нет ни имущества, ни транспортного средства. Он не получает ни пенсии, ни выплат; нигде не работает. Был привлечен к административной (обязательные работы) и к уголовной ответственности (4 месяца заключения). Но продолжает злоупотреблять алкоголем и вести аморальный образ. Считаю, что судебным приставом-исполнителем предприняты все меры. Объективно должник не погасит даже самую малую часть суммы. Как бы тяжело не было, но убедил маму, что надо смириться, не тратить силы и нервы. Важнее сейчас лишить его родительских прав, чтобы в будущем он не смог претендовать на помощь от сына. К сожалению, у парня нет отца и не будет, как и нет для страны законопослушного гражданина», — отметил Юрий Таран.
алименты
дети
приставы
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Наталия
20 минут назад
Этот вопрос на уровне государственных законов должен решаться. Вот если государство будет платить за должников по алиментам и горе папа будет должен государству, то и заставить работать его сумеет
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Захарова
сегодня, 10:26
ЛТП раньше были! Ну а сейчас на уборку улиц или в наркодиспансер санитаром с удержанием зп. Законы и чиновники должны работать, а не убеждать маму, что денег она не увидит! Но главное поговорили и мама жалобы писать перестанет, в общем проблема решена
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ттт
29 минут назад
по вашему есть шанс отсудить у бомжа - алкоголика два миллиона рублей? он их даже на картинке не видел и никогда не увидит.
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Леся
32 минуты назад
Совершенно верно. Привлечь к уголовной ответственности на много лет. Но так, чтобы осужденные работали. И с тех денег удерживать алименты. Глядишь, поуменьшится армия не желающих содержать детей. Сам то он живет на что-то!!!
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