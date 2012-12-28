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Происшествия
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сегодня, 14:15
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В ДТП в Ельце пострадал 44-летний водитель грузовика «Мерседес»
«Мерседес» опрокинулся и потом столкнулся с другим грузовиком.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 44-летний водитель грузовика «Мерседес», двигавшегося в сторону Воронежа, не справился с управлением и допустил опрокидывание машины и последующее её столкновение с «Ивеко» под управлением 27-летнего водителя.
В ДТП пострадал 44-летний водитель «Мерседеса» — он госпитализирован.
Видео — t.me/lebedyan_live
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