В ДТП в Ельце пострадал 44-летний водитель грузовика «Мерседес»

«Мерседес» опрокинулся и потом столкнулся с другим грузовиком.

В вашем браузере отключен JavaScript

В Ельце на 381-м километре трассы М-4 «Дон» в районе пересечения с улицей Костенко произошло ДТП с участием двух грузовиков.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 44-летний водитель грузовика «Мерседес», двигавшегося в сторону Воронежа, не справился с управлением и допустил опрокидывание машины и последующее её столкновение с «Ивеко» под управлением 27-летнего водителя.В ДТП пострадал 44-летний водитель «Мерседеса» — он госпитализирован.