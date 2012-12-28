«В посёлках Дачный и Матырский не работают почтовые отделения! Пенсию не выдают!»

В «Почте России» опровергли жалобы липчан: у почтовых отделений всего лишь временно изменился режим работы из-за дефицита кадров.

В редакцию GOROD48 два дня подряд поступали жалобы от липчан из посёлков Дачный и Матырский, которые сообщали о закрытых почтовых отделениях. Но на самом деле это не так. Все офисы работают, но по новому графику, и ситуация это временная, решаемая.Как рассказали GOROD48 в пресс-центре «Почты России» (Макрорегион Юг), почтовые отделения 398908 в посёлке Матырский и 398029 в посёлке Дачный временно работают с 9:00 до 18:00 (вторник, четверг, суббота), перерыв с 13:00 до 14:00.«Жителям здесь доступны все почтовые и финансовые услуги, а почтальоны доставляют им пенсии, пособия и корреспонденцию на дом в установленные сроки. Наша служба персонала ведёт поиск кандидатов на открытые вакансии в эти отделения. Как только новые сотрудники приступят к работе, отделения вернутся к прежнему графику. По всем вопросам, связанным с обслуживанием, клиенты могут оперативно обращаться в контактный центр по телефону: 8-800-100-00-00», — отметили в пресс-службе «Почты России».В отделении Социального фонда России по Липецкой области также добавили, что все необходимые средства направлены в эти почтовые отделения. Информации об их закрытии в Социальный фонд России по Липецкой области не поступала.