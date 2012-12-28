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29 минут назад
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«В посёлках Дачный и Матырский не работают почтовые отделения! Пенсию не выдают!»

В «Почте России» опровергли жалобы липчан: у почтовых отделений всего лишь временно изменился режим работы из-за дефицита кадров.

В редакцию GOROD48 два дня подряд поступали жалобы от липчан из посёлков Дачный и Матырский, которые сообщали о закрытых почтовых отделениях. Но на самом деле это не так. Все офисы работают, но по новому графику, и ситуация это временная, решаемая.

Как рассказали GOROD48 в пресс-центре «Почты России» (Макрорегион Юг), почтовые отделения 398908 в посёлке Матырский и 398029 в посёлке Дачный временно работают с 9:00 до 18:00 (вторник, четверг, суббота), перерыв с 13:00 до 14:00.

«Жителям здесь доступны все почтовые и финансовые услуги, а почтальоны доставляют им пенсии, пособия и корреспонденцию на дом в установленные сроки. Наша служба персонала ведёт поиск кандидатов на открытые вакансии в эти отделения. Как только новые сотрудники приступят к работе, отделения вернутся к прежнему графику. По всем вопросам, связанным с обслуживанием, клиенты могут оперативно обращаться в контактный центр по телефону: 8-800-100-00-00», — отметили в пресс-службе «Почты России».

В отделении Социального фонда России по Липецкой области также добавили, что все необходимые средства направлены в эти почтовые отделения. Информации об их закрытии в Социальный фонд России по Липецкой области не поступала.
пенсия
почта
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Ссёлки
9 минут назад
На всё сяло один почтальон,и побробуй разнеси почту по этому шанхаю,заросшему в бурьянах.Спасите нас,пока волки не завелись.
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Липчанин
3 минуты назад
В Желтовке вообще почту закрыли
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Жилец
11 минут назад
Живу в Центре на Советской. Сегодня нет еще 9 часов, а очередь на почту в отделение по ул. Горького уже, как в 90 за колбасой. А потому, что график работы теперь с 9 часов. И то они с 8 до 20 работали, а теперь с 9 и до 19 кажется, если не до 18.В субботу тоже теперь отдыхают. Когда людям платить за ком. услуги, а если человек работает? Все для народа.
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Металлург
12 минут назад
Кто за эти копейки на почте будет работать?
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Позитив
14 минут назад
Половина почтовых отделений города сократили время работы из-за дефицита кадров. Платить не пробовали людям достойную зарплату - тарифы на почтовые отправления уже не знают границ, устроили магазины в офисах, а людям платить денег нет.
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Липчанин
18 минут назад
Проще перечислить где они работают. А про кадры - озвучьте просто зарплату ТОПов и зарплату почтальонов.
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