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Жительница Лебедяни присвоила дорогой сотовый телефон и банковскую карту несовершеннолетней липчанки
Общество
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29 минут назад
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«В посёлках Дачный и Матырский не работают почтовые отделения! Пенсию не выдают!»
В «Почте России» опровергли жалобы липчан: у почтовых отделений всего лишь временно изменился режим работы из-за дефицита кадров.
Как рассказали GOROD48 в пресс-центре «Почты России» (Макрорегион Юг), почтовые отделения 398908 в посёлке Матырский и 398029 в посёлке Дачный временно работают с 9:00 до 18:00 (вторник, четверг, суббота), перерыв с 13:00 до 14:00.
«Жителям здесь доступны все почтовые и финансовые услуги, а почтальоны доставляют им пенсии, пособия и корреспонденцию на дом в установленные сроки. Наша служба персонала ведёт поиск кандидатов на открытые вакансии в эти отделения. Как только новые сотрудники приступят к работе, отделения вернутся к прежнему графику. По всем вопросам, связанным с обслуживанием, клиенты могут оперативно обращаться в контактный центр по телефону: 8-800-100-00-00», — отметили в пресс-службе «Почты России».
В отделении Социального фонда России по Липецкой области также добавили, что все необходимые средства направлены в эти почтовые отделения. Информации об их закрытии в Социальный фонд России по Липецкой области не поступала.
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