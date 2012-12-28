День города на городище: вручение паспортов, награждение волонтеров и концерт группы «By Индия»
В состав отправившихся на отдых в Северную Корею российских школьников попал и юный липчанин
В Лев-Толстовском районе в улетевшем в кювет автомобиле «Ссанг Йонг» пострадали два человека
Загулявший в Липецке житель Грязей решил отправиться домой на угнанной «Газели», но управлять он ей не смог
Происшествия
773
сегодня, 12:42
4
Пока электрик сидел на столбе, у него украли оставленный внизу рюкзак
В рюкзаке электромонтера было инструментов на 20 тысяч рублей. Вор сбыл все на рынке 9-го микрорайона за 3 тысячи
1
0
2
3
9
Комментарии (4)