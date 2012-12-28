Пока электрик сидел на столбе, у него украли оставленный внизу рюкзак

В рюкзаке электромонтера было инструментов на 20 тысяч рублей. Вор сбыл все на рынке 9-го микрорайона за 3 тысячи

- В отдел полиции № 3 УМВД России по Липецку обратился работник телекоммуникационной компании с заявлением о хищении рюкзака с находящимися в нем измерительными приборами и инструментами, совершенном 15 июля днем у дома ул.Котовского г.Липецка. Материальный ущерб оценил в 20 000 рублей. Потерпевший сообщил, что пока он находился на столбе и производил работы по устранению неисправности, рюкзак лежал на земле. Этим воспользовался проходящий мимо гражданин, поднял рюкзак и с ним ушел. Сотрудниками уголовного розыска в результате проведенных оперативных мероприятий и изучения видео с камер наблюдения установлена личность подозреваемого. Им оказался неработающий 52-летний житель Липецка. Все содержимое рюкзака продал на рынке 9 микрорайона за 3 000 рублей, сообщили в УМВД России по Липецкой области.