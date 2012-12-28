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Происшествия
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39 минут назад
Менеджер «Вайлдберриз» похитил золотые украшения на 475 775 рублей
Липчанин вскрывал упаковки с товаром и возвращал их пустыми.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, за два месяца — c 17 февраля по 22 апреля прошлого года мужчина похитил у ИП «Лычагина Т.В.» ювелирные изделия на общую сумму 475 775 рублей.
Через аккаунты своих знакомых на сайте магазина «Вайлдберриз» липчанин делал заказы на доставку товара в пункт выдачи, где он работал в качестве менеджера, а после поступления товаров вскрывал упаковку, забирал себе украшения, а пустую упаковку возвращал на склад, при этом указывая в качестве основания возврата «неполучение товара покупателем».
Уже в период предварительного следствия мужчина полностью возместил ущерб и компенсировал моральный вред потерпевшей на общую сумму 500 000 рублей.
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