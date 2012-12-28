«Металлург» преобразился? Липчане опять забили 3 гола и победили в сложном спарринге

Результат матча с «Сибирью» добавил толику оптимизма болельщикам в преддверие сезона.

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Результаты команды Максима Ромащенко добавляют болельщикам оптимизма. Во всех трёх летних контрольных матчах «сталевары» забили по три мяча и выиграли все поединки. И это при том, что курский «Авангард» и «Сибирь» (так с лета стал называться «Новосибирск») представляют сильнейшую подгруппу второй лиги – «Золото», тогда как липчане готовятся играть в «Серебре». Разителен контраст с зимней подготовкой, в которой «Металлург» сначала не мог забить в 5-ти (!) спаррингах подряд и разразился голами только в заключительном шестом.





И встречу с одним из фаворитов наступающего сезона «сталевары» начали без тени смущения и с позиции силы. Всю игру наша команда атаковала чаще и разнообразнее и победила абсолютно по делу.









Липчане владели инициативой



Игра проходила в подмосковных Бронницах на базе юношеских и молодёжных сборных России, где сейчас проводят сбор сибиряки. «Металлург» выехал в Подмосковье утром в день игры, прибыл на стадион за пару часов до матча и, можно сказать, сыграл с колёс. При этом из-за травмы у липчан отсутствовал центральный защитник Александр Крикуненко. Плюс, уже довольно давно не покидают лазарет «краёк» Сткпан Комар и форвард Илья Глебов.











В Подмосковье команду поддерживали пятеро великолепных болельщиков



Счёт на 18-й минуте открыл бородач Дмитрий Пахомов. Получив пас на скорости, полузащитник, который готовится на будущей неделе отпраздновать 30-летие, остановил мяч возле линии штрафной и обводящим ударом пробил в дальний угол. Мяч влетел в ворота рикошетом от штанги – 1:0.









Бородач принимает поздравления











Липчане же не сбавляли оборотов, и на 30-й минуте после навеса с правого фланга от Артура Арустамяна свою бывшую команду ударом головой огорчил Егор Глухов. 26-летний технарь летом перешёл в команду именно из «Новосибирска»/»Сибири».



















«Металлург» продолжал играть первым номером, но на жаре под 40 градусов моментов поубавилось у обеих команд.









Из-за жары оба тайма прерывали на минуту для водопоя



На 75-й минуте Ромащенко произвёл «замену года», выпустив 6 (!) новых футболистов.











Мощное усиление в конце 2-го тайма







Капитанская повязка от Арустамяна перешла в одному из «джокеров» Дмитрию Великородному. Таким образом, в контрольных и официальных матчах-2024 обозначились уже 4 претендента на наследие завершившего карьеру капитана «Металлурга» Романа Войделя – Кобзев, Крикуненко, Арустамян и Великородный. Все они появлялись на поле в капитанском звании, выборы главного игрока пройдут перед чемпионатом.









В заключительные 15 минут "Велик" с повязкой на рукаве вёл команду вперёд



13 июля. Бронницы. УТЦ юношеских и молодёжных сборных России.









В заключительном контрольном матче межсезонья липецкий «Металлург» на последней секунде вырвал победу у новосибирской «Сибири» - 3:2.Ответ сибиряков был скор. Уже через 2 минуты арбитр из Подмосковья указал на 11-метровую отметку после падения футболиста соперников в нашей штрафной, чем вызвал негодование обычно спокойного тренера липчан. Ромащенко вскочил со своего места и пытался поговорить с судьёй, но без толку.23-летний Давид Папикян с «точки» пробил в правый нижний угол, и хотя вратарь Никита Яворский угадал направление, удар был слишком силён – 1:1.Папикян, в своё время игравший в первой лиге за «Кубань», в прошлом сезоне был одним из лидеров пермского «Амкара», а зимой мог оказаться… в «Металлурге», но в итоге предпочёл песчанокопскую «Чайку», которой помог завоевать путёвку в «Лучшую лигу мира», но неожиданно летом покинул команды. Контракта с «Сибирью» у него пока нет, но на поле он уже смотрится одним из лидеров.События в матче развивались стремительно. На 35-й минуте хавбек Никита Рожков подловил защиту и вратаря на несогласованности и вновь сравнял счёт. Пожалуй, это был единственный момент в игре, когда оборона 2сталеваров» заслужила серьезного упрёка – 2:2.Выйти вперёд «Металлург» мог и в первом тайме. Отличные моменты упустили Денис Сёмин, выдавший свою чуть ли не лучшую игру в 2024 году и Арустамян.Сезон не за горами, поэтому эксперименты с составом Ромащенко приберёг на концовку встречи, а в перерыве сделал длишь две замены, и обе – плановые. Яворского в воротах заменил Александр Кобзев, а Пахомова в опорной зоне – 18-летний уроженец Белгорода и воспитанник Академии «Спартака» Никита Кононенко.А Великородный оправдал доверие. На последних секундах «Металлург» заработал штрафной и Дмитрий обводящим ударом поразил угол ворот, как ни старался вратарь Илья Ильющенок – 3:2.Впереди у «Металлурга» ещё неделя подготовки и первый официальный матч чемпионата в субботу, 20 июля, дома с «Краснодаром-2». Начало встречи в 18:00.1:0 - Д.Пахомов, 18. 1:1 - Папикян, 20, с пен. 2:1 - Р.Ткачук, 30. 262 - Н.Рожков, 34. 3:2 - Великородный, 90.Яворский (Кобзев, 46), Горунков, Р.Ткачук, И.Коротких, Д.Пахомов (Кононенко, 46), Глухов (Великородный, 75), Арустамян (Д.Сухарев, 75), Борисенко (ИНП, 75), Д.Сёмин (Горбатенко, 75), ИПН (игрок на просмотре) (ИНП, 75), ИПН (И.Сазонов, 75).ИПН, Запалацкий, Ерохин, Редькович, М.Караев, Мекш, Макурин, Бахарев, Н.Рожков, Папикян, ИПН.Ильюшёнок, Редькович (Макурин), Шмаков, К-н Попов, Арт.Кузьмин, Лаптев, Касаткин, Конев, Кобялко, ИПН, ИПН.Судьи: Г.Салата (Сергиев Посад), Е.Ручкин (Люберцы), А.Мороз (Чехов).