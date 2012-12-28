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Спорт
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37 минут назад
«Металлург» забил три мяча очередному сопернику в межсезонье
Перед набирающей силу командой не устоял и представитель «Золота».
Куряне формально сейчас выше нас в «табели о рангах», ведь весной они поднялись туда, откуда «Металлург», наоборот, вылетел - в сильнейшую подгруппу «Золото» второй лиги. И тем не менее, - такой результат.
Выходили полными решимости победить
Блицкриг
Уже на 5-й минуте Артур Арустамян, выведший команду с капитанской повязкой, с углового навесил в штрафную, где игрок на просмотре под 14-м номером в одно касание переправил мяч новой в дальний угол ворот Егора Скоробогатько.
Арустамян на первых минутах был бесподобен
А спустя всего минуту Арустамян исполнил навес со штрафного, после чего чётко сработали оба липецких центральных защитника: Александр Крикунекно выиграл борьбу в воздухе и головой скинул мяч под удар своему напарнику на просмотре под 21-м номером. Тот переправил его в сетку – 2:0.
Липчане празднуют второй гол
Сухарев возвращается?
В первом тайме преимущество липчан было полным. А в перерыве главный тренер Максим Ромащенко заменил … всех 10 полевых футболистов, после чего игроков на просмотре стало ещё больше – шестеро.
Болельщики пришли поддержать команду. Вход для них был бесплатным
Правда, одного из них болельщики сразу узнали: 23-летний Дмитрий Сухарев уже выступал за «Металлург» в сезоне-2021/22: 6 игр в ФНЛ и 2 – в Кубке России. Игрок хоть и является коренным липчанином, но тогдашний менеджмент «Металлурга» заплатил за него отступные столичному «Локомотиву», в Академии которого игрок завершал своё образование – по данным сайта transfermarkt.world речь шла о 9 тысячах евро (около 900 тысяч рублей по нынешнему курсу), а ушёл Сухарев из команды… бесплатно по окончанию контракта.
После чего судьба его сложилась причудливо: полгода во второй лиге в краснодарской «Кубани-Холлдинге», попытка вернуться в «Металлург» - безуспешная из-за того, что липчанам зимой-2023 запретили приглашать новичков из-за долгов. Игрок успел съездить в чемпионат Боснии, а в этом году засветился в нескольких матчах Медиалиги.
Дмитрий Сухарев
Ромащенко поставил Сухарева не в оборону, как раньше, а использовал в полузащите и несколько раз «новичок-старичок» своевременными передачами оживлял игру.
Прощальный танец Гречкина
Липчане сумели забить и третий мяч: очередной просмотровый футболист ворвался в штрафную и упал, а главный судья липчанин Пётр Двуреченский указал на 11-метровую отметку. К точке подошёл защитник Алексей Гречкин и технично исполнил удар «панёнкой» (когда мяч подбрасывается в воздух и летит почти по центру, обманывая вратарей, которые, как правило, успевают броситься в один из углов). После чего Гречкин устроил бурное празднование гола.
Выяснилось, что футболист таким способом … попрощался с липецкой публикой. На следующий день клуб объявил о расставании с защитником, который зимой перешёл к нам из новороссийского «Черноморца» и сыграл 10 игр, отметившись 2-мя жёлтыми карточками.
Весёлая концовка
Концовка игры вышла весёлой. Команды создали ещё по несколько момент у ворот друг друга, причём болельщики «сдеанонили» и единственного футболиста, имя которого официально скрывал «Авангард» - 20-летнего хавбека Степана Обрывкова, известного по играм в Медиалиге за «2Drots». Оджажды он красиво бил в падении через себя, но мяч угодил во внешнюю часть сетки.
А в концовке команды обменялись уже и попаданиями в штанги ворот друг друга.
Ромащенко может быть доволен
Вторую игру в межсезонье «Металлург» выиграл, забив три безответных мяча. Неделю назад команда победила со счётом 3:0 собственный дубль, усиленный несколькими футболистами основы и игроками на просмотре.
13 июля «Металлург» сыграет с новосибирской «Сибирью» (бывшим «Новосибирском»). Игра состоится в подмосковных Бронницах.
Сезон стартует 20 июля, сталевары в этот день примут «Краснодар-2».
«Металлург»— «Авангард» (Курск) — 3:0 (2:0).
Голы: 1:0 - ИНП, 5. 2:0 - ИНП, 6. 3:0 - А.Гречкин, 77, пен.
«Металлург»: (1 тайм) Кобзев (Яворский, 31'), Крикуненко, Коротких, Глухов, Д.Пахомов, А.Арустамян, Борисенко, 4 игрока на просмотре; (2 тайм) Яворский (Кораблин, 63'), Гречкин, Лапшов, Великородный, Д.Сёмин, 6 игроков на просмотре.
«Авангард»: Скоробогатько, Бобрышов, С.Чибисов, Радий Ямлиханов, А.Ивантеев, Малыхин, Кулешин, Д.Савин, Матюшенко, В.Игнатенко. На замену выходили: Мицаев, Вольнов, Набатов, А.Агеев, Д.Князев, Д.Павлов, Обрывков.
Судья Пётр Двуреченский (Липецк).
6 июля. Липецк. Центральный стадион «Металлург». 350 зрителей.
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