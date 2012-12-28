«Металлург» забил три мяча очередному сопернику в межсезонье

Перед набирающей силу командой не устоял и представитель «Золота».

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Куряне формально сейчас выше нас в «табели о рангах», ведь весной они поднялись туда, откуда «Металлург», наоборот, вылетел - в сильнейшую подгруппу «Золото» второй лиги. И тем не менее, - такой результат.









Выходили полными решимости победить







Блицкриг







Уже на 5-й минуте Артур Арустамян, выведший команду с капитанской повязкой, с углового навесил в штрафную, где игрок на просмотре под 14-м номером в одно касание переправил мяч новой в дальний угол ворот Егора Скоробогатько.









Арустамян на первых минутах был бесподобен







А спустя всего минуту Арустамян исполнил навес со штрафного, после чего чётко сработали оба липецких центральных защитника: Александр Крикунекно выиграл борьбу в воздухе и головой скинул мяч под удар своему напарнику на просмотре под 21-м номером. Тот переправил его в сетку – 2:0.











Липчане празднуют второй гол







Сухарев возвращается?



В первом тайме преимущество липчан было полным. А в перерыве главный тренер Максим Ромащенко заменил … всех 10 полевых футболистов, после чего игроков на просмотре стало ещё больше – шестеро.









Болельщики пришли поддержать команду. Вход для них был бесплатным



После чего судьба его сложилась причудливо: полгода во второй лиге в краснодарской «Кубани-Холлдинге», попытка вернуться в «Металлург» - безуспешная из-за того, что липчанам зимой-2023 запретили приглашать новичков из-за долгов. Игрок успел съездить в чемпионат Боснии, а в этом году засветился в нескольких матчах Медиалиги.









Дмитрий Сухарев



Ромащенко поставил Сухарева не в оборону, как раньше, а использовал в полузащите и несколько раз «новичок-старичок» своевременными передачами оживлял игру.





Прощальный танец Гречкина



Липчане сумели забить и третий мяч: очередной просмотровый футболист ворвался в штрафную и упал, а главный судья липчанин Пётр Двуреченский указал на 11-метровую отметку. К точке подошёл защитник Алексей Гречкин и технично исполнил удар «панёнкой» (когда мяч подбрасывается в воздух и летит почти по центру, обманывая вратарей, которые, как правило, успевают броситься в один из углов). После чего Гречкин устроил бурное празднование гола.









Выяснилось, что футболист таким способом … попрощался с липецкой публикой. На следующий день клуб объявил о расставании с защитником, который зимой перешёл к нам из новороссийского «Черноморца» и сыграл 10 игр, отметившись 2-мя жёлтыми карточками.







Весёлая концовка



А в концовке команды обменялись уже и попаданиями в штанги ворот друг друга.









Ромащенко может быть доволен

