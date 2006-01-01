«Металлург» прорвало. В конце сбора липчане «насыпали полную сетку» «Текстильщику»

Нагрузки сброшены, команда побежала. Это внушает определённый оптимизм.

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В заключительном матче на сборах в Турции «Металлург» показал, что не разучился ни забивать, ни побеждать. Липчане крупно победили ивановский «Текстильщик» - 3:0.

В этой игре на поле вышел очередной дебютант – во втором тайме ворота нашей команды защищал Никита Яворский (22.01.2002).



Первый тайм Яворский смотрел в компании тренера вратарей Андрея Чичкина



В первой части сезона Никита считался одним из сильнейших голкипером подгруппы «Серебро», при этом выступал … как раз за «Текстильщик». Правами на воспитанника Академии «Чертаново» владеет клуб Премьер-Лиги «Крылья Советов» (Самара), который зимой нашёл для него вариант аренду в «Золоте». Тем более, что в Иваново вернулся из челнинского «КАМАЗа» 29-летний Алексей Смирнов, сыгравший 92 матче в ФНЛ/первой лиге, а он – свой, местный.

В «Металлурге» Яворский проведёт вторую часть сезона, при этом будет претендовать на место основного голкипера, ведь он ещё и «лимитчик» (по правилам Лиги в каждой команде на поле ежеминутно должны присутствовать два футболиста 2002 г.р. или моложе).



Новый голкипер в игре



В игре со своим бывшим клубом Яворский продемонстрировал отличный сейв, среагировав на удар с близкого расстояния на последних минутах.

А вообще «Текстильщик» за 90 минут создал лишь две серьёзные угрозы нашим воротам. С первой ещё до перерыва справился Александр Кобзев, доставший мяч из-под перекладины.

У «Металлурга» подходов к воротам и атак было больше. И после перерыва они наконец-то превратились в голы.



Выход Дмитрий Пахомова во втором тайме перевернул игру



Первому мячу межсезонья-2024 предшествовал заброс мяча Даниилом Черняковым из центральной зоны на фланг Максиму Елееву. Тот промчался вперёд и прострелил на дальнюю штангу, где лучший бомбардир нашей команды Денис Сёмин сумел подстроиться под мяч и поразил ближний угол – 1:0.



Кто должен был прервать голевую засуху. если не лучший бомбардир?



Уже через 3 минут Сёмин записал на свой счёт и результативную передачу, покатив вдоль ворот мяч, который остроумно пропустил экс-футболист сборной России Максим Григорьев на прибежавший из центра поля Дмитрий Пахомов поразил ворота левой.

Но самый красивый гол забил центральный защитник Александр Крикуненко спустя всего минуту после своего выхода на замену. «Крик» решился на удар метров с 40 и попал в самую «девятку»!

Отметим, что до этого в Турции «Металлург» не забивал в 3-х матчах, а с учётом сбора в Лоо – в пяти. Сейчас по мере приближения к сезону нагрузки на тренировках были сброшены, и команда, что называется, побежала.

- Я говорил, что стоит нам забить один и команду прорвёт, - сказал после матча автор первого гола Денис Сёмин, - Так и вышло. Мы и в прошлых матчах создавали голевые моменты, даже в игре с тульским «Арсеналом», одним из фаворитов первой лиги. Но мяч в ворота не шёл. Радует, что мы смогли прервать «засуху» аккурат к началу сезона, это внушает определённый оптимизм.







- Хорошая победа над сильным соперником, - прокомментировал итог матча главный тренер Сергей Машнин, - Гол Крикуненко хорош, но тут больше удачи. А вот два первых гола мы забили в результате быстрых атак, которые и наигрывали на тренировках. Значит, наша работа даёт плоды.

После игры «Металлург» покинул Турцию и сейчас находится уже в Липецке. С понедельника команда приступит к тренировкам дома.

Как мы уже сообщали, провести первый домашний матч 3 марта на своём поле наша команда не сможет из-за странного решения Лиги, не оценившей титанические усилия работников стадиона «Металлург», которые уже в феврале умудрились вырастить газон не хуже, чем в апреле. Поэтому игра состоится в подмосковном Домодедово. Как стало известно GOROD48, «Металлург» планирует помочь своим болельщикам с арендой автобусов для поездки на матч.

«Металлург» - «Текстильщик» (Иваново) – 3:0 (0:0)



Голы: 1:0 – Д.Сёмин, 59. 2:0 – Д.Пахомов, 65. 3:0 – Крикуненко, 78.



«Металлург»: А.Кобзев (Яворский), Гречкин, Войдель (к), Коротких (Крикуненко, 77), Мосиян (А.Рыбин, 46), Елеев (Комар, 77), Черняков, Великородный (Д.Пахомов, 46), Мамксимчук (Д.Сёмин, 46), Арустамян (К.Жуковский, 80), М.Григорьев (И.Глебов, 80).



«Текстильщик» (стартовый состав): Ал-й Смирнов, А-др Елисеев, Калин, Горовых, Самылин, Н.Климов, Ермолин, Евсеев, Симдянкин, Селеменев (к), Ал-й Скворцов.



Судьи: В. Бернацкая, Х.Джалалдинов, Э.Мурзабеков (все Кыргизстан).



Белек. Спорткомплекс «Fanatic tour».





