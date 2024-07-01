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Общество
4186
01.07.2024 20:24
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Липецкая вечЁрка: девять сбитых беспилотников, трое утонувших за выходные и пьяная авария со страшным исходом

Сегодня, 1 июля, липчане вспоминают тревожные выходные, спасатели рассказали о трех утонувших, и член семьи, пострадавшей в ДТП, просит помощи.

В выходные Липецк подвергся самой серьёзной атаке беспилотников из всех, что были ранее. Как сообщил губернатор Игорь Артамонов, ночью 30 июня  над промышленной зоной Липецка были сбиты девять БПЛА. Обошлось без жертв. Большинство летательных аппаратов были направлены на НЛМК.

«30 июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна, так как ни к чему, кроме роста сварочных работ, не привела», —  сообщили на предприятии.

Части одного из дронов упали и  повредили крышу дома и баню в Тракторном. Мэр Липецка Роман Ченцов пообещал пострадавшим  материальную помощь и помощь в восстановительных работах.
 
Новости о ночном налете набрали в общей сложности около 200 комментариев.

«Господи с ума можно сойти, живешь, как на пороховой бочке. Молюсь, чтобы у всех все было хорошо!» — написала Лика.

«Когда же, наконец, построят/переоборудуют дополнительные укрытия для липчан, помимо больниц, школ и НЛМК? Какой толк от оповещений, разве квартиры и дома — это убежища?! Ведь это — первоочередная задача! И строить необходимо укрытия, а потом все остальное!» — попросила Липчанка.

«Да, очень страшно. Как живут с этим Белгород и Донбасс? Привыкнуть к этому не возможно. Хорошо, что хорошо кончается. Но вообще жуть и ни чего не сделаешь. Спасибо что всё удалось, могло быть и хуже. Храни нас всех Господь!» — пожелала Елена.

В эти выходные был поставлен еще один своеобразный антирекорд. В водоемах утонули три человека, один из которых подросток.

Вечером, 30 июня, из реки Воронеж около Октябрьского мосте водолазы достали тело 36-летнего мужчины. Позже выяснилось, что он был пьян.

Сегодня днем из реки Дон в районе деревни Селище Лебедянского района достали тело еще одного мужчины, который пропал два дня назад во время купания. А из реки Быстрая Сосна в Елецком районе достали  тело 16-летнего подростка. Мальчик накануне вечером купался в необорудованном для этого месте. Он стал уже четвертым подростком, утонувшим с начала купального сезона.

В Задонске на пляже 14-летний подросток вывихну ногу, когда прыгал в воду. Ему оказали медицинскую помощь.

«Соблюдай правила безопасности на воде! Они написаны кровью!» — напомнил Умный.

За пятницу и выходные дни на дорогах области погибли четыре человека и 13 пострадали. Одна из жутких аварий случилась накануне вечером в Лебедянском районе на дороге Становое–Троекурово–Лебедянь. Там перевернулся «ВАЗ-2112». По предварительной версии, водитель не справился с управлением, по словам очевидцев он был пьян.

В машине ехали члены многодетной семьи, за рулем был отец. От полученных травм на месте аварии погибла 42-летняя мать семейства. Дети 12-ти и 7-ми лет попали в больницу.

Предполагаемый виновник ДТП задержан, следователь будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

Старшая сестра мальчика и девочки теперь через соцсети просит оказать помощь семье.

Жара продолжится. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке столбики термометров могут подняться до +33 градусов. И это отнюдь не рекордные значения, в 1991 году, в городе было +35.
вечЁрка
БПЛА
происшествие на воде
ДТП
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Комментарии (6)

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Зачем
вчера, 08:26
Вы бпла сбиваете над жилым районом????
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zzloyzz
вчера, 08:58
Прежде чем задавать такой вопрос, пожалуйста, изучите параметры баллистики и особенности работы ПВО.
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Лиза
01.07.2024 21:56
Жалко детей, пострадавших в жуткой аварии. Скорейшего им восстановления и здоровья. Старшей сестре сил и терпения пережить такое страшное горе...
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Дед Егор
01.07.2024 21:13
В этом году русалки особенно голодные
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да уж
01.07.2024 21:12
Про это уже писали,каждый день теперь,что ли.
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Электорат
01.07.2024 20:27
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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