Губернатор сообщил о помощи семьям бойцов БТГ «Липецк»: она понесла потери при обороне опорного пункта
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Общество
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01.07.2024 20:24
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Липецкая вечЁрка: девять сбитых беспилотников, трое утонувших за выходные и пьяная авария со страшным исходом
Сегодня, 1 июля, липчане вспоминают тревожные выходные, спасатели рассказали о трех утонувших, и член семьи, пострадавшей в ДТП, просит помощи.
«30 июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна, так как ни к чему, кроме роста сварочных работ, не привела», — сообщили на предприятии.
Части одного из дронов упали и повредили крышу дома и баню в Тракторном. Мэр Липецка Роман Ченцов пообещал пострадавшим материальную помощь и помощь в восстановительных работах.
Новости о ночном налете набрали в общей сложности около 200 комментариев.
«Господи с ума можно сойти, живешь, как на пороховой бочке. Молюсь, чтобы у всех все было хорошо!» — написала Лика.
«Когда же, наконец, построят/переоборудуют дополнительные укрытия для липчан, помимо больниц, школ и НЛМК? Какой толк от оповещений, разве квартиры и дома — это убежища?! Ведь это — первоочередная задача! И строить необходимо укрытия, а потом все остальное!» — попросила Липчанка.
«Да, очень страшно. Как живут с этим Белгород и Донбасс? Привыкнуть к этому не возможно. Хорошо, что хорошо кончается. Но вообще жуть и ни чего не сделаешь. Спасибо что всё удалось, могло быть и хуже. Храни нас всех Господь!» — пожелала Елена.
В эти выходные был поставлен еще один своеобразный антирекорд. В водоемах утонули три человека, один из которых подросток.
Вечером, 30 июня, из реки Воронеж около Октябрьского мосте водолазы достали тело 36-летнего мужчины. Позже выяснилось, что он был пьян.
Сегодня днем из реки Дон в районе деревни Селище Лебедянского района достали тело еще одного мужчины, который пропал два дня назад во время купания. А из реки Быстрая Сосна в Елецком районе достали тело 16-летнего подростка. Мальчик накануне вечером купался в необорудованном для этого месте. Он стал уже четвертым подростком, утонувшим с начала купального сезона.
В Задонске на пляже 14-летний подросток вывихну ногу, когда прыгал в воду. Ему оказали медицинскую помощь.
«Соблюдай правила безопасности на воде! Они написаны кровью!» — напомнил Умный.
За пятницу и выходные дни на дорогах области погибли четыре человека и 13 пострадали. Одна из жутких аварий случилась накануне вечером в Лебедянском районе на дороге Становое–Троекурово–Лебедянь. Там перевернулся «ВАЗ-2112». По предварительной версии, водитель не справился с управлением, по словам очевидцев он был пьян.
В машине ехали члены многодетной семьи, за рулем был отец. От полученных травм на месте аварии погибла 42-летняя мать семейства. Дети 12-ти и 7-ми лет попали в больницу.
Предполагаемый виновник ДТП задержан, следователь будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде ареста.
Старшая сестра мальчика и девочки теперь через соцсети просит оказать помощь семье.
Жара продолжится. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке столбики термометров могут подняться до +33 градусов. И это отнюдь не рекордные значения, в 1991 году, в городе было +35.
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