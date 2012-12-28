Пострадавшие в перевернувшемся «ВАЗе» дети — с серьёзными травмами в областной детской больнице
Изнасиловавший 10-летнюю девочку в овраге педофил из Липецкой области получил 22 года колонии
Пострадавшие в перевернувшемся «ВАЗе» дети — с серьёзными травмами в областной детской больнице
Погода в Липецке
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40 минут назад
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В Липецкой области жара до +34
В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области останется повышенным, погода будет жаркой, преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 24-26 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью — от +18 до +20 градусов, днем — от +31 до +33 градусов.
День 2 июля стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1947 году — 6 градусов тепла.
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