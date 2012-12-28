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40 минут назад
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В Липецкой области жара до +34

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области останется повышенным, погода будет жаркой, преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 24-26 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 июля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +16 до +21 градусов, днем — от +29 до +34 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью — от +18 до +20 градусов, днем — от +31 до +33 градусов.

День 2 июля стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1947 году — 6 градусов тепла. 

жара
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Ник
7 минут назад
Даже ночью душно, открыты все окна не помогает. Такая жара вредна для здоровья.
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Бабуська
9 минут назад
Шпротам в автобусах наверно так хорошо...
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Кузьма
10 минут назад
Эй,властьимущие,не пора ли выходной делать в такую жару???город думаете вообще полевать???
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Свидетель
17 минут назад
Сегодня уже 33-34
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Гиви
8 минут назад
И это в тени!
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