Общество
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сегодня, 16:04
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НЛМК выступил с заявлением о ночной атаке беспилотников
Атаку на комбинате назвали бессмысленной.
«30 июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна, так как ни к чему, кроме роста сварочных работ, не привела.
Анализ интенсивности пустых ударов по объектам гражданской инфраструктуры позволяет предположить, что их реальная цель — поиск провалов в системе ПВО региона для возможности организации дальнейших атак на иные цели в северном направлении, в том числе на объекты энергосистемы», — говорится в заявлении Новолипецкого металлургического комбината.
После предыдущей атаки, которая произошла 17 июня, Новолипецкий комбинат сообщил, что на территории предприятия, выпускающего исключительно продукцию общегражданского назначения, был зафиксирован прилет четырех БПЛА. С начала года и по 17 июня в четырех атаках на комбинат было задействовано суммарно 10 БПЛА, направленных на производственные сооружения, два БПЛА были уничтожены до промплощадки. Никто из сотрудников не пострадал.
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