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сегодня, 16:04
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НЛМК выступил с заявлением о ночной атаке беспилотников

Атаку на комбинате назвали бессмысленной.

В ночь на 30 июня над промышленной зоной Липецка были сбиты девять БПЛА. Оказалось, беспилотники атаковали НЛМК. 

«30 июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна, так как ни к чему, кроме роста сварочных работ, не привела. 

Анализ интенсивности пустых ударов по объектам гражданской инфраструктуры позволяет предположить, что их реальная цель — поиск провалов в системе ПВО региона для возможности организации дальнейших атак на иные цели в северном направлении, в том числе на объекты энергосистемы», — говорится в заявлении Новолипецкого металлургического комбината.

После предыдущей атаки, которая произошла 17 июня, Новолипецкий комбинат сообщил, что на территории предприятия, выпускающего исключительно продукцию общегражданского назначения, был зафиксирован прилет четырех БПЛА. С начала года и по 17 июня в четырех атаках на комбинат было задействовано суммарно 10 БПЛА, направленных на  производственные  сооружения, два БПЛА были уничтожены  до промплощадки. Никто из сотрудников не пострадал.



БПЛА
воздушная тревога
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Ентот пэтриот
21 минуту назад
Непонятно зачем атаковать НЛМК если там делают контрацептивы.
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Это ты
11 минут назад
У небратьев спроси. У них своя логика, никому не понятная.
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Animal Planet.
13 минут назад
Знаешь такую пословицу,умный промолчит,а глупый скажет.
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Гость
26 минут назад
А не пора ли объявить военное или хотя чрезвычайное положение? Или ждём когда жареный петух клюнет .
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Адвокат Черный
10 минут назад
Уважаемый Гость, пожалуй Вы правы. К сожалению.
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Вопрос к руководству
31 минуту назад
А почему не обеспечиваете безопасность работников во время тревоги и не спускаете их в бомбоубежище?! Работники НЛМК не люди ?
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мама дорогая
6 минут назад
Про непрерывное производство что-нибудь знаете?! Вот поэтому и не все работники могут покинуть свои рабочие места.
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