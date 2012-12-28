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Происшествия
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13 минут назад
Инвалид промышлял кражами и грабежом
Добычей мужчины стали алкоголь, телефоны, куртка.
Теперь он совершил сразу несколько преступлений. Как рассказали GOROD48 в прокуратуре Советского района (она поддерживала гособвинение), мужчина украл из двух магазинов «Красное и Белое» бутылку виски и две бутылки мартини, пытался похитить утюг за 14 299 рублей из магазина «М-Видео», украл из квартиры портмоне с деньгами, телефон и мужскую куртку, а также ограбил магазин — в последнем случае его добычей стал сотовый телефон.
В суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.
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