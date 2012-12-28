Инвалид промышлял кражами и грабежом

Добычей мужчины стали алкоголь, телефоны, куртка.

Cоветский районный суд приговорил инвалида третьей группы к одному году 9 месяцам колонии общего режима за покушение на кражу утюга, квартирную кражу, грабеж и два мелких хищения из магазинов. Причём ранее мужчина уже был подвергнут административному наказанию за мелкое хищение, но взялся за старое.Теперь он совершил сразу несколько преступлений. Как рассказали GOROD48 в прокуратуре Советского района (она поддерживала гособвинение), мужчина украл из двух магазинов «Красное и Белое» бутылку виски и две бутылки мартини, пытался похитить утюг за 14 299 рублей из магазина «М-Видео», украл из квартиры портмоне с деньгами, телефон и мужскую куртку, а также ограбил магазин — в последнем случае его добычей стал сотовый телефон.В суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.