Спасатели нашли в Дону тело пропавшего два дня назад жителя Лебедянского района

Мужчина купался на диком пляже.

Полчаса назад маневренная поисково-спасательная служба достала из реки Дон в районе деревни Селище Лебедянского района тело мужчины, который пропал два дня назад во время купания.Тело погибшего передано полицейским для оперативно-следственных мероприятий. Обстоятельства гибели мужчины и причина его смерти устанавливаются.Известно, что мужчина зашел в воду в необорудованном для купания месте.