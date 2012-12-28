Пострадавшие в перевернувшемся «ВАЗе» дети — с серьёзными травмами в областной детской больнице
Изнасиловавший 10-летнюю девочку в овраге педофил из Липецкой области получил 22 года колонии
Пострадавшие в перевернувшемся «ВАЗе» дети — с серьёзными травмами в областной детской больнице
Происшествия
761
сегодня, 16:09
1
Спасатели нашли в Дону тело пропавшего два дня назад жителя Лебедянского района
Мужчина купался на диком пляже.
Тело погибшего передано полицейским для оперативно-следственных мероприятий. Обстоятельства гибели мужчины и причина его смерти устанавливаются.
Известно, что мужчина зашел в воду в необорудованном для купания месте.
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области
0
6
0
0
1
Комментарии (1)