Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Администрация Липецка поможет в ремонте поврежденных БПЛА дома и бани
Происшествия
НЛМК выступил с заявлением о ночной атаке беспилотников
Общество
Обезвреживание обломков БПЛА продолжается, липчане могут услышать взрывы
Происшествия
В Ссёлках насмерть задавили 86-летнюю бабушку
Происшествия
Сегодня в Липецке: подорожание коммуналки – что именно и на сколько увеличится в цене
Общество
В садоводстве под Липецком автомобиль сгорел за несколько минут
Происшествия
Внезапное ненастье с градом может накрыть Липецкую область в ближайшие часы
Погода в Липецке
Более, чем на четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Все жарче и жарче, дождей не предвидится
Погода в Липецке
Под Октябрьским мостом утонул человек
Происшествия
Читать все
25-летний парень украл из магазина сыр на 12,6 тысячи рублей и продал его на рынке в четыре раза дешевле
Происшествия
Женщина взяла в долг 954 тысячи рублей и умерла
Общество
Подросток вывихнул ногу при прыжке в воду: на помощь пришли спасатели
Общество
Пять человек пострадали в столкновении «Киа» и «Митсубиси» под Липецком
Происшествия
Ведущие отечественные эксперты оценили работу правительства Липецкой области
Спорт
Липчане переживают из-за засохшей туи
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
В Елецком районе нашли тело 16-летнего подростка
Происшествия
На улице Индустриальной в Липецке покончил с собой мужчина
Происшествия
В Липецкой области почти 2,5 тысячи человек пострадали от укусов клещей
Здоровье
Читать все
Происшествия
972
сегодня, 13:11
1

Пять человек пострадали в столкновении «Киа» и «Митсубиси» под Липецком

За пятницу и выходные дни на дорогах области четыре человека погибли и 13 пострадали.

Серьезная авария произошла ночью 30 июня на дороге «Подъезд к городу Липецку». Около 01:00  столкнулись автомобили «Киа» с 23-летней девушкой за рулем и «Митсубиси» под управлением 54-летнего водителя. В аварии пострадали оба водителя, пассажир «Митсубиси» и два пассажира «Киа».

За выходные дни в Липецкой области произошли смертельные аварии. 29 июня на дороге Данков – Ярославы – Барятино в Данковском районе погиб 36-летний водитель «Москвича». По данным автоинспекции, он не справился с управлением, и машина слетела в кювет.  Примерно такими же были обстоятельства другой смертельной аварии: в селе Доброе 39-летний водитель «Лады Нивы» не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в столб и машина перевернулась. Водитель получил смертельную травму. На следующий день, 30 июня, в Лебедянском районе на дороге Становое – Троекурово – Лебедянь перевернулся «ВАЗ-2112». От полученных травм на месте аварии погибла 42-летняя пассажирка автомобиля, госпитализированы дети 12-ти и 7-ми лет. Четвертой погибшей за выходные дни стала 86-летняя жительница Сселок, ее на пешеходном переходе сбил автомобиль «Фольксваген».


Еще несколько аварий произошли в пятницу, 28 июня. В Задонском районе утром на трассе Орел – Тамбов 18-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение. Водитель госпитализирован.

В Хлевенском районе на дороге Хлевное – Тербуны автобус «ПАЗ» под управлением 66-летнего мужчины столкнулся с «Дэу» 43-летнего водителя и опрокинулся. В аварии пострадали водитель и пассажирка «Дэу», а также две пассажирки автобуса.

photo_2024-06-29_09-19-07.jpg

Помимо двух детей, пострадавших в аварии на дороге Становое – Троекурово – Лебедянь, травмы за прошедшие три дня получили еще да ребенка и подросток.

29 июня в Липецком районе на дороге «Обход города Липецка» столкнулись «Ниссан» под управлением 48-летнего мужчины и «Тойота» с 39-летним водителем. В аварии получили травмы  водитель и 17-летняя пассажирка «Ниссана» — их госпитализировали.

Тогда же в Добровском районе на дороге Доброе – Трубетчино – Вязово – Лебедянь в столкновении автомобилей «Лада Гранта» и «Киа» пострадала 9-летняя пассажирка иномарки – она получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

30 июня в Липецке на улице Чкалова 64-летний водитель «Шевроле» не справился с управлением и врезался в столб. В результате сам мужчина и две его пассажирки, в том числе 5-летняя девочка, были госпитализированы.

авария
ДТП
0
2
0
0
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Интересно
сегодня, 13:33
ГИБДД получит премию?
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru