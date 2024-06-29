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Происшествия
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Пять человек пострадали в столкновении «Киа» и «Митсубиси» под Липецком
За пятницу и выходные дни на дорогах области четыре человека погибли и 13 пострадали.
За выходные дни в Липецкой области произошли смертельные аварии. 29 июня на дороге Данков – Ярославы – Барятино в Данковском районе погиб 36-летний водитель «Москвича». По данным автоинспекции, он не справился с управлением, и машина слетела в кювет. Примерно такими же были обстоятельства другой смертельной аварии: в селе Доброе 39-летний водитель «Лады Нивы» не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в столб и машина перевернулась. Водитель получил смертельную травму. На следующий день, 30 июня, в Лебедянском районе на дороге Становое – Троекурово – Лебедянь перевернулся «ВАЗ-2112». От полученных травм на месте аварии погибла 42-летняя пассажирка автомобиля, госпитализированы дети 12-ти и 7-ми лет. Четвертой погибшей за выходные дни стала 86-летняя жительница Сселок, ее на пешеходном переходе сбил автомобиль «Фольксваген».
Еще несколько аварий произошли в пятницу, 28 июня. В Задонском районе утром на трассе Орел – Тамбов 18-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение. Водитель госпитализирован.
В Хлевенском районе на дороге Хлевное – Тербуны автобус «ПАЗ» под управлением 66-летнего мужчины столкнулся с «Дэу» 43-летнего водителя и опрокинулся. В аварии пострадали водитель и пассажирка «Дэу», а также две пассажирки автобуса.
Помимо двух детей, пострадавших в аварии на дороге Становое – Троекурово – Лебедянь, травмы за прошедшие три дня получили еще да ребенка и подросток.
29 июня в Липецком районе на дороге «Обход города Липецка» столкнулись «Ниссан» под управлением 48-летнего мужчины и «Тойота» с 39-летним водителем. В аварии получили травмы водитель и 17-летняя пассажирка «Ниссана» — их госпитализировали.
Тогда же в Добровском районе на дороге Доброе – Трубетчино – Вязово – Лебедянь в столкновении автомобилей «Лада Гранта» и «Киа» пострадала 9-летняя пассажирка иномарки – она получила травму, и после оказания помощи была отпущена.
30 июня в Липецке на улице Чкалова 64-летний водитель «Шевроле» не справился с управлением и врезался в столб. В результате сам мужчина и две его пассажирки, в том числе 5-летняя девочка, были госпитализированы.
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