Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
НЛМК выступил с заявлением о ночной атаке беспилотников
Общество
Обезвреживание обломков БПЛА продолжается, липчане могут услышать взрывы
Происшествия
Сегодня в Липецке: подорожание коммуналки – что именно и на сколько увеличится в цене
Общество
В садоводстве под Липецком автомобиль сгорел за несколько минут
Происшествия
Более, чем на четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Все жарче и жарче, дождей не предвидится
Погода в Липецке
Под Октябрьским мостом утонул человек
Происшествия
Школьники искали подработку на лето, а им предложили стать закладчиками
Общество
На улице Индустриальной в Липецке покончил с собой мужчина
Происшествия
Женщина взяла в долг 954 тысячи рублей и умерла
Общество
Читать все
Ведущие отечественные эксперты оценили работу правительства Липецкой области
Спорт
Женщина взяла в долг 954 тысячи рублей и умерла
Общество
Липчане переживают из-за засохшей туи
Общество
25-летний парень украл из магазина сыр на 12,6 тысячи рублей и продал его на рынке в четыре раза дешевле
Происшествия
Главный участник выборов губернатора пришел в избирком
Общество
Следком начал проверку по гибели подростка в Елецком районе
Происшествия
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
На улице Индустриальной в Липецке покончил с собой мужчина
Происшествия
В Елецком районе нашли тело 16-летнего подростка
Происшествия
В Липецкой области почти 2,5 тысячи человек пострадали от укусов клещей
Здоровье
Читать все
Спорт
540
сегодня, 14:29
8

Ведущие отечественные эксперты оценили работу правительства Липецкой области

Во встрече приняли участие гендиректор федеральной экспертной сети Сергей Старовойтов, политолог Владимир Слатинов, профессор Дмитрий Нечаев.

Российские политологи приняли участие в открытии Липецкого экспертного клуба, который начал свою работу в регионе.

Федеральные и региональные эксперты будут периодически собираться на заседания клуба и обсуждать приоритеты социально-экономического развития области, а также выработают предложения на ближайшую перспективу.

В субботу прошла первая стратегическая сессия клуба «Липецкая область: приоритеты развития, ресурсы и вызовы». Модератором встречи выступил генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов, который отметил, что обмен мнениями способствуют более полному анализу процессов развития в регионе и принятию необходимых решений.

Своим видением обстановки в регионе поделились эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов, доктор политических наук, профессор Дмитрий Нечаев.В дискуссии принимали участие члены Общественной палаты Липецкой области, преподаватели вузов, студенты.

DSC_0141.JPG

Политолог Владимир Слатинов

Федеральные эксперты отметили хорошие результаты, которые за пять лет сумел достичь в регионе губернатор Игорь Артамонов и Правительство области. В числе безусловных достижений названы развитие особой экономической зоны «Липецк», рост объемов инвестиций, открытие новых производств, создание рабочих мест, решение кадровых проблем в определённых отраслях (например – в медицине), сохранение окружающей среды, создание современных условий для жизни в сельских территориях, обеспечению качества строительства и ремонта транспортных сооружений.

Участники сессии единодушно призвали руководителей Липецкой области не сворачивать с намеченного пути, совершенствовать работу по каждому из ключевых направлений и больше прислушиваться к мнению жителей региона. Так, профессор Нечаев предположил, что на ближайшее время одним из трендов оценки эффективности власти станет её умение реагировать на просьбы, предложения и жалобы любого гражданина. Для этого нужно совершенствовать механизм коммуникаций и слышать отдельного человека. Его позицию разделил и Сергей Старовойтов, отметивший, что политическую легитимность главам регионов обеспечивает доверие президента Владимира Путина, а эффективность работу оценивают простые граждане по конкретным делам.

DSC_0138.JPG

Профессор Дмитрий Нечаев

Помимо гостей с короткими докладами выступили и представители местного политического бомонда, в частности — Почетный гражданин города Липецка, профессор ЛГТУ, доктор технических наук Борис Бондарев, доктор технических наук, профессор ЛГТУ Маргарита Гончарова, старший преподаватель кафедры информатики, информационных технологий и защиты информации, кандидат педагогических наук ЛГПУ Дмитрий Киселев, председатель комиссии по вопросам экологии и АПК Общественной палаты Липецкой области, председатель Липецкого областного отделения ВООП Заслуженный эколог РФ, кандидат географических наук Наталья Пешкова, заместитель директора по научной работе Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор Ольга Смыслова.

Все предложения, сформированные в рамках Липецкого экспертного клуба, войдут в перечень тех инициатив, которые сейчас формирует общественность региона для комплексной программы развития Липецкой области на ближайший период.
Политологи
правительство
губернатор
эксперты
Старовойтов
Слатинов
0
0
1
1
6

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Са
27 минут назад
Что-то стало очень много экспертов в последнее время
Ответить
Повеселите
39 минут назад
Месную публику
Ответить
65+
сегодня, 15:02
Сколько у нас в стране таких бездельников получающих деньги за похвалу чиновников власти ! Почему на прямую не спросить как оценивают работу губернатора люди ! Честно никак не руба и не мясо этим всё сказано .
Ответить
й
сегодня, 14:53
Для кого эта показуха?
Ответить
Нардеп
сегодня, 15:02
Так выборы на носу или по носу!))))
Ответить
КВН
сегодня, 14:48
Вопрос членам Липецкого экспертного клуба: почему месяц течет вода из прорыва на улицах Мичурина и Котовского?
Ответить
zzloyzz
сегодня, 14:42
Хорошо устраивать подобные собрания в здании правительства, но лучше всем собраться во дворе пятиэтажки на Пришвина 19. Тогда каждый уважаемый политик и общественник узнает, что просьбы и жалобы отдельного жильца этого дома (да и всех тамошних жителей) игнорируется уже не первую пятилетку.
Ответить
старый
сегодня, 14:40
Ну теперь заживем....
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru