Ведущие отечественные эксперты оценили работу правительства Липецкой области

Во встрече приняли участие гендиректор федеральной экспертной сети Сергей Старовойтов, политолог Владимир Слатинов, профессор Дмитрий Нечаев.

Федеральные и региональные эксперты будут периодически собираться на заседания клуба и обсуждать приоритеты социально-экономического развития области, а также выработают предложения на ближайшую перспективу.





В субботу прошла первая стратегическая сессия клуба «Липецкая область: приоритеты развития, ресурсы и вызовы». Модератором встречи выступил генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов, который отметил, что обмен мнениями способствуют более полному анализу процессов развития в регионе и принятию необходимых решений.





Своим видением обстановки в регионе поделились эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов, доктор политических наук, профессор Дмитрий Нечаев.В дискуссии принимали участие члены Общественной палаты Липецкой области, преподаватели вузов, студенты.











Политолог Владимир Слатинов







Федеральные эксперты отметили хорошие результаты, которые за пять лет сумел достичь в регионе губернатор Игорь Артамонов и Правительство области. В числе безусловных достижений названы развитие особой экономической зоны «Липецк», рост объемов инвестиций, открытие новых производств, создание рабочих мест, решение кадровых проблем в определённых отраслях (например – в медицине), сохранение окружающей среды, создание современных условий для жизни в сельских территориях, обеспечению качества строительства и ремонта транспортных сооружений.





Участники сессии единодушно призвали руководителей Липецкой области не сворачивать с намеченного пути, совершенствовать работу по каждому из ключевых направлений и больше прислушиваться к мнению жителей региона. Так, профессор Нечаев предположил, что на ближайшее время одним из трендов оценки эффективности власти станет её умение реагировать на просьбы, предложения и жалобы любого гражданина. Для этого нужно совершенствовать механизм коммуникаций и слышать отдельного человека. Его позицию разделил и Сергей Старовойтов, отметивший, что политическую легитимность главам регионов обеспечивает доверие президента Владимира Путина, а эффективность работу оценивают простые граждане по конкретным делам.











Профессор Дмитрий Нечаев







Помимо гостей с короткими докладами выступили и представители местного политического бомонда, в частности — Почетный гражданин города Липецка, профессор ЛГТУ, доктор технических наук Борис Бондарев, доктор технических наук, профессор ЛГТУ Маргарита Гончарова, старший преподаватель кафедры информатики, информационных технологий и защиты информации, кандидат педагогических наук ЛГПУ Дмитрий Киселев, председатель комиссии по вопросам экологии и АПК Общественной палаты Липецкой области, председатель Липецкого областного отделения ВООП Заслуженный эколог РФ, кандидат географических наук Наталья Пешкова, заместитель директора по научной работе Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор Ольга Смыслова.





Российские политологи приняли участие в открытии Липецкого экспертного клуба, который начал свою работу в регионе.Все предложения, сформированные в рамках Липецкого экспертного клуба, войдут в перечень тех инициатив, которые сейчас формирует общественность региона для комплексной программы развития Липецкой области на ближайший период.