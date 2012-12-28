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Общество
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58 минут назад
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В Липецке всё готово к выпускному
На Соборной площади установлена сцена, а по периметру выставлено ограждение для проведения праздника «Липецкие зори-2024».
На Соборной площади уже всё готово к выпускному: установлена сцена, а по периметру выставлено ограждение для проведения праздника «Липецкие зори-2024». Выпускники соберутся на главной площади города в 19:00. В 19:30 на сцене появятся ведущие и начнётся праздник. В программе — поздравления от почётных гостей, награждение победителей олимпиад, 100-балльников ЕГЭ и городского конкурса «Созвездие», вальс и концерт. Около 21:00 выпускников ждёт почти часовое выступление кавер-группы «Лисы», а в 22:00 ребята отправятся с Соборной площади в свои школы и банкетные залы.
В этом году в Липецкой области 39 одиннадцатиклассников набрали максимальное количество баллов на ЕГЭ. Как рассказали в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, больше всего стобалльников по физике и литературе — по 9 человек. 8 выпускников набрали максимальный балл на ЕГЭ по химии. Идеальное знание русского языка и английского языка показали по 4 выпускника. Математику на 100 баллов знают 3 выпускника, а 2 выпускника знают на 100 баллов историю. Высший балл по информатике получил всего один человек — это елецкий выпускник.
Также один выпускник стал мультибалльником. Кирилл Строков из школы №59 города Липецка сдал экзамены по математике и физике на максимальный результат в 100 баллов.
Лидером по количеству выпускников-стобалльников стала липецкая гимназия №64 — в ней в этом году их сразу 8!
Но в управлении образования и науки Липецкой области отмечают: не исключено, что количество стобалльников ещё вырастет. Все результаты ЕГЭ-2024 станут известны до 19 июля, потому что в этом году одиннадцатиклассникам предоставлена возможность пересдать 4 или 5 июля один предмет.
Помимо 100-балльников, школы Липецкой области в этом году выпускают более тысячи медалистов! Около 600 одиннадцатиклассников вместе с аттестатами получат золотую медаль и более 400 — серебряную медаль «За особые успехи в учении».
Серебряные медали — это новшество этого года. Чтобы их получить, нужно было набрать не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и одному из предметов по выбору либо получить пятёрку на ЕГЭ по математике базового уровня (для сдающих только русский и математику) и иметь всего одну или две четвёрки в аттестате (все остальные оценки должны быть пятёрками).
За медаль можно получить дополнительные баллы при поступлении — но такие преференции в порядке приёма абитуриентов устанавливает каждый вуз самостоятельно.
В районах Липецкой области выпускные вечера пройдут в школах, центрах досуга, районных домах культуры.
«В Ельце планируется дефиле выпускников, чествование отличившихся ребят и их родителей на красной дорожке, конкурс на лучшую фотозону, традиционный последний вальс, выступление творческих коллективов и молодёжной кавер-группы, неоновый тоннель, портреты от нейрохудожника и шоу холодных фонтанов.
В Липецком районе будет организована фотозона и работа интерактивных площадок.
В Лебедянском районе пройдут праздничное шествие, вальс выпускников на центральной площади, круг почета. Выпускников удивят бенгальскими фонтанами и залпами конфетти. В Год семьи ребята с родителями подготовили трогательное совместное музыкальное выступление», — сообщает управление образования и науки Липецкой области.
В Волово на выпускном побывает директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России и блогер Екатерина Мизулина. Она уже приехала в Воронеж, откуда гораздо ближе до расположенной в Липецкой области школы.
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