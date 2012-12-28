На трех улицах Липецка отключат холодную воду

Подачу холодной воды 26 июня временно приостановят на трех улицах из-за плановых ремонтных работ на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 4, 5, 6, 8, 12а по улице Бачурина, № 17 по проспекту Мира, №№ 88, 90, 92, 94, 94а, 96б по улице Космонавтов. Подвоз воды будет организован по адресам: улица Бачурина, 1, проспект Мира, 17, улица Космонавтов, 94. После окончания работ возможно повышение мутности воды.26 июня плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета с перебоями с электричеством (не более трех часов для отдельного домовладения) столкнутся потребители на улицах Салтыкова-Щедрина, Водопьянова, Достоевского, Богдана Хмельницкого, Доватора, Крылова, Геологической, Детской, Металлистов, Монтажников, Юношеской, по проезду Строителей, в 15-м микрорайоне.С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Бабушкина, 2-ю Крымскую, Московскую, Верхнюю, Кирова, Пригородную.