Сегодня в Липецке: на Студёновской пока нет адских пробок, Центральный пляж закрыт для купания
ЕГЭ не для всех: несколько родителей не дали детям сдать экзамены, получить паспорт и аттестат
ЕГЭ не для всех: несколько родителей не дали детям сдать экзамены, получить паспорт и аттестат
Роман Ченцов: «У нового моста будет новая тротуарная плитка. Нужно делать все сразу правильно, по совести».
Общество
1366
сегодня, 17:57
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Подачу холодной воды 26 июня временно приостановят на трех улицах из-за плановых ремонтных работ на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
26 июня плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета с перебоями с электричеством (не более трех часов для отдельного домовладения) столкнутся потребители на улицах Салтыкова-Щедрина, Водопьянова, Достоевского, Богдана Хмельницкого, Доватора, Крылова, Геологической, Детской, Металлистов, Монтажников, Юношеской, по проезду Строителей, в 15-м микрорайоне.
С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Бабушкина, 2-ю Крымскую, Московскую, Верхнюю, Кирова, Пригородную.
0
1
1
2
2
Комментарии