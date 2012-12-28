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Общество
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: авария с трамваем, горожане об Уваркиной и завоевание Кубка Стенли
Сегодня, 25 июня, новый трамвай попал в ДТП, что думают липчане об Евгении Уваркиной горожане, и липчанин Дмитрий Куликов в составе клуба «Флорида» завоевал главный трофей мирового хоккея.
В ДТП никто не пострадал, но пока его оформляли, на путях собралась несколько трамваев. Это, кстати, не первое ЧП с новыми трамваями. На днях вагоновожатая успела затормозить, не допустив столкновения с автомобилем, но из-за этого в салоне упал пассажир.
«Во всем виноват трамвай, не стучит колесами! Для таких горе-водителей, надо к трамваям железные погремушки повесить, чтоб по рельсам гремели на всю округу! Капец, умней ничего в голову не пришло! Смех, да и только!» — написал Позитив.
«Теперь этот трамвай хрен продашь, он битый и крашенный», — сострил Ежик.
«Раньше стоял светофор для трамвая и регулировался его проезд через перекресток, проблем не было ни для автотранспорта, ни для трамвая! После демонтажа почему-то решили, что светофор не нужен! Вот и будут проезжать, кто как успеет, пока не дойдёт до серьезной аварии!» — заметила Лариса.
И это была далеко не единственная авария. За прошлые сутки на дорогах области пострадали четыре человека.
Ельчанин намерен отсудить у управления дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца 107 тысяч рублей. 7 мая на улице Парковой он 7 мая попал в дорожную выбоину. Другой ельчанин уже от мэрии требует 211 тысяч рублей. На его автомобиль упало дерево, когда он проезжал по улице Товарной.
«Нужно всеми подать в суд за трамвайный переезд на проспекте Победы у памятника Танкистам. Реально колеса скоро квадратные станут от его пересечения. Неужели никто не видит такого безобразия? Хоть щебенки туда бы насыпали», — предложил Виктор.
А Елецкий районный суд приговорил к трём годам колонии-поселения и лишил прав на два года 42-летнюю уроженку республики Азербайджан за смертельное ДТП, которое произошло в июле 2022 года на трассе «Дон». Женщина на автомобиле «Мерседес» выехала встречную полосу и врезалась в «Фольксваген». Водитель «Фольксвагена» погиб. Виновнице ДТП придется еще и заплатить миллион рублей жене погибшего — компенсацию морального вреда.
GOROD48 спросил у липчан: «За что вы похвалите, а за что поругаете Евгению Уваркину?»
Многие ругали и хвалили ушедшего мэра за одно и тоже — благоустройство и дороги. Дискуссия продолжилась в комментариях.
«Похвалим за подтянутый внешний вид, а поругаем за неумение отделять первоочередные задачи от второстепенных. Город к прошлой зиме был не готов совсем. Проблемам ЖКХ внимания уделялось мало. Нужно в городе менять все старые коммуникации, а ЖКХ национализировать. Также поругаем за наводнение города самокатами. Надеюсь, на новой должности себя проявить получится», — написала Пенсионерка.
«Парк Победы гибнет. Вместо парка что-то вроде торговой площадки. Жалко Зеленый остров. Мусора очень много. Неужели трудно поставить урны для мусора убирать их? Обрезка деревьев ведется не всегда правильно. Траву косят где надо и где не надо. Из хорошего? Всегда классно выглядит. Во всяком случае пыталась сделать что-то современное. Только к народу нужно было прислушиваться и помощников подбирать по качеству работы, а не тех, кто может только головой кивать. И молодец, что шестерых детей имеет в семье!» — добавили Бабушки.
«Хорошего в Уваркиной из рабочих качеств — это целеустремлённость и желание работать, но один человек порядок не наведёт, нужна хорошая, опытная команда помощников, которой у Евгении, к сожалению, не было. И это большой минус», — считает Лиза.
Липчанин Дмитрий Куликов стал обладателем главного трофея в мировом хоккее — Кубка Стэнли. Причем именно с его участием была заброшена решающая шайба всей серии.
Дмитрий Куликов родился в Липецке в 1990 году. Начал играть в хоккей в пять лет. До 12 лет занимался с тренером Юрием Кровопусковым. А потом переехал в ярославский спортивный интернат. В 2008 году Дмитрий уехал в Канаду. Провел в НХЛ 15 сезонов. В составе сборной России дважды заработал «серебро» чемпионатов мира.
Стоит добавить, что хоккеисты, взявшие трофей в межсезонье получают его в своё распоряжение на несколько дней. Увидят ли Кубок Стэнли в Липецк?! Поднимая над головой заветную чашу, Дмитрий Куликов выкрикнул так, что это было слышно и в телетрансляции: «Это для тебя, Липецк!».
Победителями стали еще два россиянина — вратарь Сергей Бобровский и форвард Владимир Тарасенко, который выиграл Кубок Стэнли во второй раз.
«Ура! Дмитрий молодец, поздравляю!» — порадовалась Лиза.
«Как Кубок может попасть в Липецк, если действует запрет лиги на вывоз его в Россию». — заметил Вот так.
Завтра, выходя из дома, не забудьте зонт, по прогнозам синоптиков, ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха составит от +21 до +23 градусов.
И обратите внимание, санитарные врачи не рекомендуют купаться на городских пляжах. Очередные пробы из реки Воронеж не соответствуют нормам.
«Мутировать скоро начнут купальщики в этой речке!» — уверена Бабуська.
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