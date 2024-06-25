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сегодня, 08:16
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Дмитрий Куликов завоевал Кубок Стэнли, начав победную атаку

Возможен ли теперь приезд легендарного трофея в наш город?

Липчанин Дмитрий Куликов (на фото №7) не просто стал обладателем главного трофея в мировом хоккее, но и в решающем 7-м матче серии за Кубок Стэнли отметился результативным пасом в победной атаке его «Флориды», которая забросила решающую шайбу его «Эдмонтону» - 2:1.

Накануне 33-летний липчанин высказался о сложной борьбе в финальной серии, которую многие болельщики уже окрестили лучшей в XXI веке. Ведь «Флорида» выиграла три первых матча и когда до триумфа оставался лишь один шаг, позволила канадцам, ведомым «новым Грецки» Коннором Макдэвидом победить в трёх следующих матчах и сравнять счёт в серии – 3-3.

«Нам осталась одна игра. Мы с самого начала были готовы сыграть серию из семи игр, и сейчас ничего не меняется. Мы взяли три матча, они сыграли три хороших игры. Теперь наша задача – победить дома», — привела слова Куликова The Athletic.

На льду 19-тясячной домашней арены в Санрайзе «пантеры» открыли счёт уже на 5-й минуте: канадский центрфорвард Картер Верхаге с «пятачка» переправил шайбу в сетку – 1:0. Но уже через две минуты гости отыгрались – швед Маттиас Янмарк реализовал выход один на один с российским голкипером Сергеем Бобровским – 1:1.

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Радость канадцев длилась один период

Решающая шайба во всей серии была заброшена во втором периоде при непосредственном участии липчанина. На 36-й минуте Куликов провёл «зачистку» своего «пятачка», лишив соперника возможности забить гол – шайба отскочила к Верхаге, тот переадресовал её Сэму Рейнхарту и канадец, проехав, почти через всю площадку, броском в дальний угол решил судьбу сезона-2023/24.

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Южане празднуют шайбу, ставшую в итоге победной

В дальнейшей «Флорида» сыграла очень четко: во-первых наглухо закрыла Макдэвида, а во-вторых безупречен на последнем рубеже был Бобровский, отразивший 24 броска из 25 и признанный первой «звездой» матча.


Краткий обзор матча

Куликов в ключевой игре провёл на площадке 15 минут и 6 секунд т.е. четверть игрового времени, один раз бросил в створ ворот, один раз – мимо, провёл один силовой приём. Но главное – начал победную атаку своей команды!

Всего на его счету в плей-офф 24 матча – все, которые провела «Флорида» и 2 (0+2) очка.

Дмитрий провел в НХЛ 15 (!) сезонов, выступая за разные клубы, но даже символично, что трофей он взял с «Флоридой» - командой, в которой и начиналась его энхаэловская карьера. Минувшим летом он вернулся в Санрайз, заключив контракт на один сезон с окладом в один миллион долларов. И в тактических схемах главного тренера Пола Мориса наш земляк занял важное место. В третьей паре защитников он отлично взаимодействовал со шведом Оливером Экман-Ларссоном.

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Сегодняшняя игра. У Дмитрия в обороне и мышь не проскочит

Куликов и Бобровский впервые подняли над головой Кубок Стэнли. А вот ещё один россиянин 32-летний «Русский Танк» форвард Владимир Тарасенко уже брал трофей в составе «Сент-Луиса».

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Все они обессмертили свои имена

Впервые в истории Кубок, который держали в руках Уэйн Грецки, Пол Коффи, Яромир Ягр, достался воспитаннику липецкого хоккея. Даже не представляем, кто сможет повторить это достижение. К слову, хоккеисты, взявшие трофей в межсезонье получают его в своё распоряжение на несколько дней. Возможен ли приезд Кубка Стэнли в Липецк?! Поднимая над головой заветную чащу, Дмитрий Куликов выкрикнул так, что это было слышно и в телетрансляции: «Это для тебя, Липецк!».
Хоккей
Дмитрий Куликов
НХЛ
Кубок Стэнли
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Комментарии (18)

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:-)
20 минут назад
Светлана, вы не ответите, да и мы не разбудим:-)
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:-)
22 минуты назад
Советские колхозники получили право на пенсионное обеспечение в соответствии с Указом * Верховного Совета СССР от 15.07.1964г, вступившим в силу с 01.01 1965г, информация в открытом доступе:-)
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Более того
14 минут назад
В США до сих пор у женщин нет оплачиваемого декретного отпуска.
Ответить
Гомерический хохот
16 минут назад
А царские крестьяне вообще право на пенсионное обеспечение не получили))))))
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Светлана
29 минут назад
Разбудите меня через сто лет и спросите меня что обсуждают, я вам отвечу : вспоминают СССР :-)
Ответить
смех
12 минут назад
Светочка, у тех кто, тут вспоминает СССР, которого уже, тридцать лет нет, методички одинаковые)))))))))))))))
Ответить
:-)
45 минут назад
Хорошо, отвечу иначе: когда Гагарин полетел, зарплаты тоже не подняли, а пенсии даже ещё не всем назначили - Гагарин полетел в 1961-м, советские колхозники получили право на пенсию только в 1965-м:-) Что уж тут говорить Кубок Стэнли:-)
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Ответ
34 минуты назад
В 1961 году зарплату рабочим и колхозникам увеличили на 10 %. Информация в открытом доступе.
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Олег
сегодня, 09:18
А какое отношение имеют хоккеисты Эдмонтона к нефтянникам? Хватит позорить уважаемую профессию!!!
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Александр
20 минут назад
Ну они базируются в провинции Альберта, нефтяной столице Канады. Там много команд, в названии которых встречается нефть, например Edmonton Oil Kings. А основанная в 1907 году Alberta Amateur Hockey Association стояла у истоков НХЛ. Так что нефтянные компании всё это спонсировали.
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граф Де Ля Фер
28 минут назад
Словарик в руки и читать, читать, думать
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:-)
сегодня, 09:04
А что, когда Гагарин полетел, повысили:-) ?
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Паша
22 минуты назад
Ты ещё вспомни что при царе крепостное было.
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Гомерический хохот
сегодня, 09:20
Отвечать вопросом на вопрос, это национальное))))))))
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Adriano
сегодня, 09:01
Теперь Дима - самый титулованный липецкий хоккеист, до этого был Игорь Т.!
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RUKA
22 минуты назад
Приятно видеть человека, который так здорово шарит в хоккее. Респект Вам
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Липчанин
сегодня, 08:38
И что, теперь всем пенсии и зарплаты повысят?
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