Дмитрий Куликов завоевал Кубок Стэнли, начав победную атаку

Возможен ли теперь приезд легендарного трофея в наш город?

На льду 19-тясячной домашней арены в Санрайзе «пантеры» открыли счёт уже на 5-й минуте: канадский центрфорвард Картер Верхаге с «пятачка» переправил шайбу в сетку – 1:0. Но уже через две минуты гости отыгрались – швед Маттиас Янмарк реализовал выход один на один с российским голкипером Сергеем Бобровским – 1:1.









Радость канадцев длилась один период



Решающая шайба во всей серии была заброшена во втором периоде при непосредственном участии липчанина. На 36-й минуте Куликов провёл «зачистку» своего «пятачка», лишив соперника возможности забить гол – шайба отскочила к Верхаге, тот переадресовал её Сэму Рейнхарту и канадец, проехав, почти через всю площадку, броском в дальний угол решил судьбу сезона-2023/24.









Южане празднуют шайбу, ставшую в итоге победной



В дальнейшей «Флорида» сыграла очень четко: во-первых наглухо закрыла Макдэвида, а во-вторых безупречен на последнем рубеже был Бобровский, отразивший 24 броска из 25 и признанный первой «звездой» матча.











Краткий обзор матча



Дмитрий провел в НХЛ 15 (!) сезонов, выступая за разные клубы, но даже символично, что трофей он взял с «Флоридой» - командой, в которой и начиналась его энхаэловская карьера. Минувшим летом он вернулся в Санрайз, заключив контракт на один сезон с окладом в один миллион долларов. И в тактических схемах главного тренера Пола Мориса наш земляк занял важное место. В третьей паре защитников он отлично взаимодействовал со шведом Оливером Экман-Ларссоном.









Сегодняшняя игра. У Дмитрия в обороне и мышь не проскочит



Куликов и Бобровский впервые подняли над головой Кубок Стэнли. А вот ещё один россиянин 32-летний «Русский Танк» форвард Владимир Тарасенко уже брал трофей в составе «Сент-Луиса».









Все они обессмертили свои имена

