Липецкая вечЁрка: авария с пятью погибшими, выжил, упав с седьмого этажа, и откровения Евгении Уваркиной
Сегодня в Липецке: на Студёновской пока нет адских пробок, Центральный пляж закрыт для купания
Спорт
461
сегодня, 08:16
17
Дмитрий Куликов завоевал Кубок Стэнли, начав победную атаку
Возможен ли теперь приезд легендарного трофея в наш город?
Накануне 33-летний липчанин высказался о сложной борьбе в финальной серии, которую многие болельщики уже окрестили лучшей в XXI веке. Ведь «Флорида» выиграла три первых матча и когда до триумфа оставался лишь один шаг, позволила канадцам, ведомым «новым Грецки» Коннором Макдэвидом победить в трёх следующих матчах и сравнять счёт в серии – 3-3.
«Нам осталась одна игра. Мы с самого начала были готовы сыграть серию из семи игр, и сейчас ничего не меняется. Мы взяли три матча, они сыграли три хороших игры. Теперь наша задача – победить дома», — привела слова Куликова The Athletic.
На льду 19-тясячной домашней арены в Санрайзе «пантеры» открыли счёт уже на 5-й минуте: канадский центрфорвард Картер Верхаге с «пятачка» переправил шайбу в сетку – 1:0. Но уже через две минуты гости отыгрались – швед Маттиас Янмарк реализовал выход один на один с российским голкипером Сергеем Бобровским – 1:1.
Радость канадцев длилась один период
Решающая шайба во всей серии была заброшена во втором периоде при непосредственном участии липчанина. На 36-й минуте Куликов провёл «зачистку» своего «пятачка», лишив соперника возможности забить гол – шайба отскочила к Верхаге, тот переадресовал её Сэму Рейнхарту и канадец, проехав, почти через всю площадку, броском в дальний угол решил судьбу сезона-2023/24.
Южане празднуют шайбу, ставшую в итоге победной
В дальнейшей «Флорида» сыграла очень четко: во-первых наглухо закрыла Макдэвида, а во-вторых безупречен на последнем рубеже был Бобровский, отразивший 24 броска из 25 и признанный первой «звездой» матча.
Краткий обзор матча
Куликов в ключевой игре провёл на площадке 15 минут и 6 секунд т.е. четверть игрового времени, один раз бросил в створ ворот, один раз – мимо, провёл один силовой приём. Но главное – начал победную атаку своей команды!
Всего на его счету в плей-офф 24 матча – все, которые провела «Флорида» и 2 (0+2) очка.
Дмитрий провел в НХЛ 15 (!) сезонов, выступая за разные клубы, но даже символично, что трофей он взял с «Флоридой» - командой, в которой и начиналась его энхаэловская карьера. Минувшим летом он вернулся в Санрайз, заключив контракт на один сезон с окладом в один миллион долларов. И в тактических схемах главного тренера Пола Мориса наш земляк занял важное место. В третьей паре защитников он отлично взаимодействовал со шведом Оливером Экман-Ларссоном.
Сегодняшняя игра. У Дмитрия в обороне и мышь не проскочит
Куликов и Бобровский впервые подняли над головой Кубок Стэнли. А вот ещё один россиянин 32-летний «Русский Танк» форвард Владимир Тарасенко уже брал трофей в составе «Сент-Луиса».
Все они обессмертили свои имена
Впервые в истории Кубок, который держали в руках Уэйн Грецки, Пол Коффи, Яромир Ягр, достался воспитаннику липецкого хоккея. Даже не представляем, кто сможет повторить это достижение. К слову, хоккеисты, взявшие трофей в межсезонье получают его в своё распоряжение на несколько дней. Возможен ли приезд Кубка Стэнли в Липецк?! Поднимая над головой заветную чащу, Дмитрий Куликов выкрикнул так, что это было слышно и в телетрансляции: «Это для тебя, Липецк!».
0
0
0
4
0
Комментарии (18)