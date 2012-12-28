В Липецкой области дожди и до +24

26 и 27 июня Липецкая область окажется в тыловой части циклона с центром над Средним Уралом — пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. 28 июня атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью. преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью от +10 до +15 градусов, днем — от +19 до +24 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью — от +11 до +13 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.День 26 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году — 6 градусов тепла.