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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области дожди и до +24
26 и 27 июня Липецкая область окажется в тыловой части циклона с центром над Средним Уралом — пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. 28 июня атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью — от +11 до +13 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.
День 26 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году — 6 градусов тепла.
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