За смертельный выезд на встречку — три года колонии-поселения и миллион рублей

В Ельце осудили виновницу ДТП.

Елецкий районный суд приговорил к трём годам колонии-поселения и лишил прав на два года 42-летнюю уроженку республики Азербайджан за смертельное ДТП. Женщина признана виновной по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, вечером 27 июля 2022 года на автодороге М4 «Дон» управлявшая автомобилем «Мерседес Бенц Е220» женщина проигнорировала дорожную разметку и выехала полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Фольксваген Пассат Вариант». Водитель «Фольксвагена» погиб.Также судом удовлетворен гражданский иск супруги погибшего — с женщины-водителя «Мерседеса» взыскан миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.