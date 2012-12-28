Сегодня в Липецке: на Студёновской пока нет адских пробок, Центральный пляж закрыт для купания
ЕГЭ не для всех: несколько родителей не дали детям сдать экзамены, получить паспорт и аттестат
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Роман Ченцов: «У нового моста будет новая тротуарная плитка. Нужно делать все сразу правильно, по совести».
Происшествия
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сегодня, 17:04
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За смертельный выезд на встречку — три года колонии-поселения и миллион рублей
В Ельце осудили виновницу ДТП.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, вечером 27 июля 2022 года на автодороге М4 «Дон» управлявшая автомобилем «Мерседес Бенц Е220» женщина проигнорировала дорожную разметку и выехала полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Фольксваген Пассат Вариант». Водитель «Фольксвагена» погиб.
Также судом удовлетворен гражданский иск супруги погибшего — с женщины-водителя «Мерседеса» взыскан миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
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