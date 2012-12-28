Сегодня в Липецке: на Студёновской пока нет адских пробок, Центральный пляж закрыт для купания
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Общество
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сегодня, 16:46
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Все липецкие пляжи закрываются для купания
Вода в реке Воронеж опасна для здоровья.
С 24 июня закрыт для купания Центральный пляж, а с сегодняшнего дня запрещено купаться на Сокольском и Новолипецком пляжах, и пляже ЛТЗ.
Отбор проб речной воды из акваторий пляжей выполняется регулярно на протяжении всего купального сезона.
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