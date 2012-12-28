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1516
сегодня, 16:46
15

Все липецкие пляжи закрываются для купания

Вода в реке Воронеж опасна для здоровья.

Все липецкие пляжи закрываются для купания. Как сообщили в мэрии, пробы воды из реки Воронеж не отвечают нормам по микробиологическим показателям.

С 24 июня закрыт для купания Центральный  пляж, а с сегодняшнего дня запрещено купаться на Сокольском и Новолипецком пляжах, и пляже ЛТЗ.

Отбор проб речной воды из акваторий пляжей выполняется регулярно на протяжении всего купального сезона.
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Комментарии (15)

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Эксперт
57 минут назад
Ну вот наконец то признали свою вину.
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Липа
сегодня, 20:36
Только толку от ваших закрытия, как купались так и будут
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:-)
сегодня, 18:43
Для прикола - откройте все пляжи на денёк, завтра же будет возмущённый хор "да как там купаться":-) Раньше, когда открыли и сказали, что вода соответствует нормам, был ехидный хор - "а куда нечистоты все подевались":-) ? Такое чувство, что некоторые вообще против водных процедур в принципе:-)
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Эксперт
55 минут назад
Дело в том что у нас не город а лотерея всё ранее сказанное бывает изменено в другую сторону.
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Людмила
сегодня, 18:40
Может не нужно было шлаком засыпатьреку?! А может экологи поработают над этим вопросом?
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Оксана
сегодня, 18:38
Молодцы, закрыли, а где нам купаться, они этим вопросом не задаются! Почему до сих пор не налажено очищение водоёмов? Администрация и кто заведует этим хозяйствам привыкли отдыхать на югах и не наших, а нам горожанам элементарной возможности окунуться в речку в жару не хотят предоставить, не говоря уж о детворе, которые каждое лето ждут этого сезона. Позор таким городским властям! Каждое лето одно и тоже, и ничего, им нормально же...
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Эксперт
54 минуты назад
Дома купаться в ванной или на крайний в бассейне на улице.
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Директор Завода
сегодня, 18:33
Это всë рыбы виноваты. Гадят прям в воду.
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Михаил
сегодня, 18:08
Виноваты исключительно люди будет исключительно вина частного сектора
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Народ
сегодня, 18:04
Главное бизнес, а экология накрывается!
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Липчанка
сегодня, 18:00
И где "мэрия" предлагает купаться липчанам в жаркие дни? На пляжах Намибии?
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Тимофей
39 минут назад
В реке Дон в селе Донское на пляже. Заповедная зона галичья гора.
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Мама шестерых детей.
сегодня, 17:52
Зато освоили кучу бабла на реконструкции пляжей!
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