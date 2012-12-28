Липецкая вечЁрка: авария с пятью погибшими, выжил, упав с седьмого этажа, и откровения Евгении Уваркиной
Сегодня в Липецке: на Студёновской пока нет адских пробок, Центральный пляж закрыт для купания
Происшествия
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сегодня, 08:45
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Два человека пострадали в столкновении «УАЗа» и «Фольксвагена»
За сутки на дорогах области травмы получили четыре человека.
В Липецке на трассе Орел – Тамбов 45-летний водитель грузовика «Вольво» сбил 69-летнего мужчину. После оказания помощи пенсионер отпущен.
В селе Боринское Липецкого района произошло столкновение автомобиля «Ниссан» с 32-летней женщиной за рулем и мопеда под управлением 12-летнего подростка. Мальчик доставлен в больницу.
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