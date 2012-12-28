Два человека пострадали в столкновении «УАЗа» и «Фольксвагена»

За сутки на дорогах области травмы получили четыре человека.



24 июня в поселке Сахарного завода Лебедянского района столкнулись автомобили «Фольксваген» под управлением 40-летнего водителя и «УАЗ» с 66-летним мужчиной за рулем. В аварии получили травмы два пассажира «УАЗа», их доставили в больницу.В Липецке на трассе Орел – Тамбов 45-летний водитель грузовика «Вольво» сбил 69-летнего мужчину. После оказания помощи пенсионер отпущен.В селе Боринское Липецкого района произошло столкновение автомобиля «Ниссан» с 32-летней женщиной за рулем и мопеда под управлением 12-летнего подростка. Мальчик доставлен в больницу.