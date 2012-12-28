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600
вчера, 17:24
9

Воспитанницу липецкой борьбы допустили к Олимпийским Играм в нейтральном статусе

Тренер спорстменки ещё три года назад предупреждал, что она может выйти на олимпийский уровень к Играм в Париже.

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список из 14 фамилий российских спортсменов, допущенным к Играм-2024 в нейтральном статусе. В него вошла и воспитанница липецкой СШОР №9, сейчас живущая и тренирующаяся в Санкт-Петербурге, Елизавета Петлякова.

Из 14 спортсменов списка МОК спортивную борьбу представляют десять атлетов. При этом российские борцы завоевали 16 лицензий на главные соревнования планеты, а в перечне отсутствуют многие лидеры команды, например, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев и победитель Олимпиады в Токио Заур Угуев.

Напустил туману и президент Федерации спортивной борьбе России Михаил Мамиашвили, который заявил, что не понимает, по каким критериям были обобраны спортсмены.

МОК ранее высказывался по теме допуска российских спортсменов в Париж-2024. Так, кандидаты не должны публично высказываться в поддержку событий на территории Украины, иметь отношение к силовым или военным ведомствам – например, состоять в обществе ЦСКА. Спортсменов России и Белоруссии пустят в Париж под нейтральными флагами, без национального гимна и иной символики. Выступать они смогут только в личном зачёте, медали в общую копилку страны суммироваться не будут. Мировой праздник спорта состоится в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

20-летняя Петлякова сейчас в огне. Пару недель назад в Баку онастала победительницей молодёжного (до 23-х лет) первенства мира по вольной борьбе в весовой категории до 63 кг. На взрослом чемпионате России в начале мая в подмосковном Одинцово липчанка взяла «бронзовую» награду.

Свою карьеру Лиза начинала в липецком клубе «Богатырь» у известного тренера Сергея Яковлева. Ранее GOROD48 приводил слова тренера, который рассказывал, что будущая чемпионка пришла к нему в школьном возрасте, а до этого даже не планировала заниматься борьбой, а увлекалась танцами. Но Лизу начал обижать старший брат-борец и родители отвели девочку к тому же тренеру, чтобы уравнять шансы. Уже через неделю (!) невероятно талантливая девушка вынесла всех соперник и заняла 1-е место на соревнованиях во Владимирской области.

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Лиза Петлякова и её первый тренер

Сейчас мастер спорта международного класса Петлякова переехала учиться в город на Неве и на соревнованиях представляет два региона – Санкт-Петербург и Липецкую область. Кроме того, не забывает «альма-матер» и при любой возможности заглядывает в «Богатырь» - проводит мастер-классы или просто в гости.

Кстати, Сергей Яковлев ещё три года назад предупреждал, что у Петляковой есть шанс поехать на Олимпиаду в Париж.

Список российских атлетов, допущенных до Олимпиады в Париже

Александр Власов, Тамара Дронова, Алёна Иванченко (все – велоспорт);

Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Шамиль Мамедов, Начын Монгуш, Магомед Муртазалиев, Алан Остаев, Алина Касабиева, Наталья Малышева, Елизавета Петлякова, Вероника Чумикова (все – борьба).

Анжела Бладцева (прыжки на батуте).

В ближайшее время в списке могут появиться новые имена.
Олимпиада
Елизавета Петлякова
нейтральный статус
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Тем временем
вчера, 21:46
Трансвестит пронесёт олимпийский огонь во время открытия Игр в Париже.
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Ответ
вчера, 21:52
Удачи Лизе, чё..))
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Лиза
вчера, 21:07
Удачи Лизе!
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Гость
вчера, 18:28
Жесть,
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Тем временем
вчера, 18:12
Российские флаги были замечены на трибуне на матче открытия Чемпионата Европы 2024 по футболу между сборными Германии и Шотландии.
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65+
вчера, 17:50
Без флага, без гимна. Позор таким спортсменам!!!!
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Циля Моисеевна
вчера, 21:12
Она красавица,спортсменка,умница будет среди сильнейших атлетов бороться за Золотую Медаль!!! А Вы можете лежа на диване ( с Флагом, исполняя Гимн ) болеть и переживать за нее и за других СПОРТСМЕНОВ из РОССИИ.
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1111
вчера, 18:26
Согласен
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Гость
вчера, 18:06
Я мысленно с вами...
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