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Спорт
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вчера, 17:24
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Воспитанницу липецкой борьбы допустили к Олимпийским Играм в нейтральном статусе
Тренер спорстменки ещё три года назад предупреждал, что она может выйти на олимпийский уровень к Играм в Париже.
Из 14 спортсменов списка МОК спортивную борьбу представляют десять атлетов. При этом российские борцы завоевали 16 лицензий на главные соревнования планеты, а в перечне отсутствуют многие лидеры команды, например, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев и победитель Олимпиады в Токио Заур Угуев.
Напустил туману и президент Федерации спортивной борьбе России Михаил Мамиашвили, который заявил, что не понимает, по каким критериям были обобраны спортсмены.
МОК ранее высказывался по теме допуска российских спортсменов в Париж-2024. Так, кандидаты не должны публично высказываться в поддержку событий на территории Украины, иметь отношение к силовым или военным ведомствам – например, состоять в обществе ЦСКА. Спортсменов России и Белоруссии пустят в Париж под нейтральными флагами, без национального гимна и иной символики. Выступать они смогут только в личном зачёте, медали в общую копилку страны суммироваться не будут. Мировой праздник спорта состоится в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
20-летняя Петлякова сейчас в огне. Пару недель назад в Баку онастала победительницей молодёжного (до 23-х лет) первенства мира по вольной борьбе в весовой категории до 63 кг. На взрослом чемпионате России в начале мая в подмосковном Одинцово липчанка взяла «бронзовую» награду.
Свою карьеру Лиза начинала в липецком клубе «Богатырь» у известного тренера Сергея Яковлева. Ранее GOROD48 приводил слова тренера, который рассказывал, что будущая чемпионка пришла к нему в школьном возрасте, а до этого даже не планировала заниматься борьбой, а увлекалась танцами. Но Лизу начал обижать старший брат-борец и родители отвели девочку к тому же тренеру, чтобы уравнять шансы. Уже через неделю (!) невероятно талантливая девушка вынесла всех соперник и заняла 1-е место на соревнованиях во Владимирской области.
Лиза Петлякова и её первый тренер
Сейчас мастер спорта международного класса Петлякова переехала учиться в город на Неве и на соревнованиях представляет два региона – Санкт-Петербург и Липецкую область. Кроме того, не забывает «альма-матер» и при любой возможности заглядывает в «Богатырь» - проводит мастер-классы или просто в гости.
Кстати, Сергей Яковлев ещё три года назад предупреждал, что у Петляковой есть шанс поехать на Олимпиаду в Париж.
Список российских атлетов, допущенных до Олимпиады в Париже
Александр Власов, Тамара Дронова, Алёна Иванченко (все – велоспорт);
Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Шамиль Мамедов, Начын Монгуш, Магомед Муртазалиев, Алан Остаев, Алина Касабиева, Наталья Малышева, Елизавета Петлякова, Вероника Чумикова (все – борьба).
Анжела Бладцева (прыжки на батуте).
В ближайшее время в списке могут появиться новые имена.
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