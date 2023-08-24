Она пришла в борьбу, чтобы не обижал старший брат. А теперь взяла второе «серебро» первенства мира

19-летняя Елизавета Петлякова подтвердила статус самой титулованной в истории представительницы липецкой вольной борьбы, причём не только среди девушек.

Воспитанница клуба «Богатырь» и СШОР №9 в столице Иордании Аммане во второй раз в карьере шагнула на пьедестал почёта первенства мира среди юниорок до 20 лет, правда, вновь уступила в схватке за «золото».

Два года назад Петлякова уже становилась «серебряной» призёркой первенства мира, которое тогда проходило в Уфе, теперь повторила свой успех. Тем самым она вновь выполнила норматив мастера спорта международного класса – до этого титула сильный пол в липецкой борьбе пока не добирался.

На пути к пьедестала почёта в весовой категории до 68 кг Лиза выиграла три поединка у представительниц восточных стран. В 1/8 финала ей потребовалось меньше двух минут, чтобы положить на лопатки Элиф Севал Курт из Турции, затем в четвертьфинале за полторы минуты она отправила на туше и елиптянку Менаталлу Бадран.

Уровень соперниц с каждой схваткой возрастал, у Арджу Арджу из Индии Петлякова сумела выиграть лишь по баллам – 6:3.

В финале её ждала Рэй Хошино из Японии, которая в свою очередь победила соперниц из Польши, США, а в полуфинале разделалась с Алиной Шевчук из Белоруссии – 9:4.

Финал вышел крайне упорным. Японка в дебюте встречи перевела Петлякову в партер и заработала два балла, но упорная Лиза через минуту ответила тем же и сравняла счёт – 2:2. Победа была близка: во втором периоде Петлякова поймала соперницу, но та непостижимым образом вывернулась из захвата и провела результативную контратаку – 4:2. Концовка прошла в атаках Петляковой, но отыграть ей удалось всего один балл, в итоге – обидное поражение со счётом 3:4…



После финальной схватки



Хошино стала чемпионкой, Петлякова заняла 2-е место, а третье поделили Арджу и Шевчук. Кстати, иорданский ковёр уже становился счастливым для Хошино: в июле японка здесь же стала победительницей чемпионата Азии. А Лиза стала единственной представительницей женской сборной России, которой в Аммане удалось взять медаль.



Елизавета Петлякова сейчас живёт и учится в Санкт-Петербурге, на соревнованиях представляет одновременно два региона – город на Неве и Липецкую область. По мнению открывшего её для единоборств тренера Сергея Яковлева, со временем Лиза будет достойна выступить и на Олимпийских Играх.

Кстати, появление Петляковой в борьбе весьма интересно.

- Лиза начинала заниматься не борьбой, а танцами, а в нашу секцию ходил ей брат, - рассказал Сергей Яковлев, - В какой-то момент брат начал немного её обижать девчушку и родители тоже привели ей в нашу секцию, чтобы она научилась давать отпор. Лиза настолько органично влилась в наш вид спорта, что уже через неделю (!) после начала занятий вынесла всех соперниц на турнире во Владимирской области. Тогда все мы поняли, что вольная борьба – это её.



Фото федерации спортивной борьбы России

