Теперь самая титулованная в вольной борьбе у нас девушка: Петлякова взяла «серебро» первенства мира

Сильному полу и не снились такие успехи, как у нашей «звёздочки», которой прочат олимпийское будущее.





Воспитанница липецкой спортивной школы №9 Елизавета Петлякова выиграла серебряную медаль первенства мира по спортивной борьбе среди юниоров и юниорок (до 20 лет), которое проходит в эти дни в Уфе.Лиза выступала в соревнованиях по вольной борьбе, и теперь липецким вольникам теперь придётся привыкать к тому, что самым титулованным в Липецкой области представителем их вида спорта стала девушка. Поднявшись на пьедестал мирового первенства, Петлякова выполнила норматив мастера спорта международного класса. Ранее МСМК в этом виде в Липецке никогда не было!Лиза вышла на ковёр в весовой категории до 68 кг.Сначала она уверенно победила представительницу Белоруссии, а затем взяла верх над чемпионкой своей страны из Турции.Лишь в финале Петлякова столкнулась с непреодолимым сопротивлением Амит Элор из США, которая и стала чемпионкой.У нашей землячки второе место, которое, судя по фотографии с церемонии награждения, оставило лёгкую грусть, но всё равно это – высшее достижение в истории женской борьбы в Липецке.В последние годы Петлякова учится в Санкт-Петербурге, тренируется там же, но на всех соревнованиях представляет два региона и не забывает об «альма-матер». После своего успеха спортсменка первым делом поедет к родным в Липецк.За выступлениями своей ученицы по Интернету внимательно следил ее первый тренер в клубе «Богатырь» (СШОР №9) Сергея Яковлев.- У Лизы интересный возраст, когда основные старты ещё впереди, - считает наставник, - Она заметно прогрессирует и вполне может стать первым номером уже взрослой сборной на будущую Олимпиаду-2024 в Париже. У неё всё для этого есть.А GOROD48 узнал интересную историю появления в спорте будущей призёрки мирового первенства.- Лиза занималась не борьбой, а танцами, а в нашу секцию ходил ей брат, - поведал Сергей Яковлев, - В какой-то момент родители привели в «Богатырь» и девочку – мол, брат начал её обижать и нужно научить давать отпор. Я взял девчушку. Она настолько органично влилась в наш вид спорта, что уже через неделю (!) после начала занятий вынесла всех соперниц на турнире во Владимирской области. Тогда все мы поняли, что вольная борьба – это её.