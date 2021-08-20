Спорт

сегодня, 14:44

Теперь самая титулованная в вольной борьбе у нас девушка: Петлякова взяла «серебро» первенства мира

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#Вольная борьба #СШОР №9 #клуб «Богатырь» #Петлякова. Яковлев
Теперь самая титулованная в вольной борьбе у нас девушка: Петлякова взяла «серебро» первенства мира

Сильному полу и не снились такие успехи, как у нашей «звёздочки», которой прочат олимпийское будущее. 

Воспитанница липецкой спортивной школы №9 Елизавета Петлякова выиграла серебряную медаль первенства мира по спортивной борьбе среди юниоров и юниорок (до 20 лет), которое проходит в эти дни в Уфе.

Лиза выступала в соревнованиях по вольной борьбе, и теперь липецким вольникам теперь придётся привыкать к тому, что самым титулованным в Липецкой области представителем их вида спорта стала девушка. Поднявшись на пьедестал мирового первенства, Петлякова выполнила норматив мастера спорта международного класса. Ранее МСМК в этом виде в Липецке никогда не было!

Лиза вышла на ковёр в весовой категории до 68 кг.

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Фрагмент схватки с турчанкой

Сначала она уверенно победила представительницу Белоруссии, а затем взяла верх над чемпионкой своей страны из Турции.

Лишь в финале Петлякова столкнулась с непреодолимым сопротивлением Амит Элор из США, которая и стала чемпионкой.

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Лиза против американки

У нашей землячки второе место, которое, судя по фотографии с церемонии награждения, оставило лёгкую грусть, но всё равно это – высшее достижение в истории женской борьбы в Липецке.


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Церемония награждения

В последние годы Петлякова учится в Санкт-Петербурге, тренируется там же, но на всех соревнованиях представляет два региона и не забывает об «альма-матер». После своего успеха спортсменка первым делом поедет к родным в Липецк.

За выступлениями своей ученицы по Интернету внимательно следил ее первый тренер в клубе «Богатырь» (СШОР №9) Сергея Яковлев. 

- У Лизы интересный возраст, когда основные старты ещё впереди, - считает наставник, - Она заметно прогрессирует и вполне может стать первым номером уже взрослой сборной на будущую Олимпиаду-2024 в Париже. У неё всё для этого есть.

А GOROD48 узнал интересную историю появления в спорте будущей призёрки мирового первенства.

- Лиза занималась не борьбой, а танцами, а в нашу секцию ходил ей брат, - поведал Сергей Яковлев, - В какой-то момент родители привели в «Богатырь» и девочку – мол, брат начал её обижать и нужно научить давать отпор. Я взял девчушку. Она настолько органично влилась в наш вид спорта, что уже через неделю (!) после начала занятий вынесла всех соперниц на турнире во Владимирской области. Тогда все мы поняли, что вольная борьба – это её. 

Фото Александра Орешникова (Федерация спортивной борьбы России). 


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#Вольная борьба #СШОР №9 #клуб «Богатырь» #Петлякова. Яковлев

Комментарии (4)

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старый дед

12 минут назад
феминизм - дно )
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Мумий Тролль

30 минут назад
Мощны как звёзды каратэ девушки имансипэ))
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Ваш тренер

31 минуту назад
Молодец....А после завершения карьеры,в ФК Металлург...тренером, глядишь начнут хоть играть в футбол!!!
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Елена Прекрасная

40 минут назад
Пока мужики стоят в очереди за пивом, женщины побеждают...
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