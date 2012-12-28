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сегодня, 20:10
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Липчанка Елизавета Петлякова только что выиграла первенство мира по борьбе

Самая титулования липецкая представительница вольной борьбы наконец-то поднялась на международную вершину.

Несколько минут назад в Баку завершилась финальная схватка чемпионата Европы по спортивной борьбе среди молодёжи до 23 лет среди в весовой категории до 63 кг. На ковре Дворца ручных игр в азербайджанской столице липчанка Елизавета Петлякова выиграла у соперницы из Украины Манолы Скобольской – 10:2 и стала сильнейшей на континенте.

Финал получился драматичным и сразу для нашей спортсменки не задался: на первых секундах Лиза отдала сопернице два балла. Но потом собрала волю в кулак, действовала безошибочно и набрала подряд 10 баллов.

Успеху ученицы особенно раз её первый тренер в спортивном клубе «Богатырь» и СШОР №9 Сергей Яковлев.

- Лизе всегда немного не везло, - говорит наставник, - Дважды среди кадетов (15-16 лет, прим.) юниорок (до 20 лет) она попадала на пьедестал почёта первенств Европы, но не на верхнюю строчку, а на нижнюю – третью. Всё время чего-то не хватало для чемпионства. Дважды была второй на первенствах мира. А сегодня – наконец-то выиграла официальные международные соревнования!

Любопытно, что всего две недели назад Петлякова в чемпионате России заняла 3-е место, но там она боролась со взрослыми и лишний раз подтвердила, что среди молодых спортсменок является первым номером в нашей стране. А теперь – и в Новом Свете.

Про то, как Елизавету в детстве отдали в секцию родители, чтобы она научилась защищаться от старшего брата мы уже рассказывали. Сейчас спортсменка живёт и тренируется в Санкт-Петербурге, но не забывает о малой родине, навещает «Богатырь» во время отпусков и на внутренних соревнованиях представляет два региона – Северную столицу и Липецкую область.

В Баку борется и Олеся Безуглова в категории до 72 кг, в которой она недавно выиграла взрослый чемпионат России. Она дошла до полуфинала, но уступила спортсменке из Украины – 0:7. Впереди у Олеси поединок за «бронзу».
Вольная борьба
Елизавета Петлякова
я Безуглова
Сергей Яковлев
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Липчане
27 минут назад
Молодец ,так держать!
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