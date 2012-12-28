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сегодня, 09:16
25-летняя квартиросъемщица украла у хозяйки украшения более чем на 59 тысяч рублей
Девушка проникла в закрытую на ключ комнату и обнаружила там шкатулку с украшениями.
Следствием установлено, что феврале этого года 56-летняя липчанка сдала обвиняемой комнату с своей квартире. Свои вещи хозяйка оставила в другой закрытой на ключ комнате. А спустя месяц обнаружила, что из её шкатулки пропали золотые украшения более чем на 59 тысяч рублей. На следующий день после кражи съехала и квартиросъемщица. Обвиняемая вернулась в Орловскую область и продала похищенное неизвестному мужчине за 10 тысяч рублей.
«Девушка призналась, что из-за любопытства проникла в комнату хозяйки и увидела там шкатулку, внутри которой оказались ценные золотые изделия. Она забрала драгоценности, будучи уверенной, что кражу женщина заметит не скоро и она уже успеет съехать с арендованного жилья», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Уголовное дело направлено в суд. Молодой женщине грозит до шести лет лишения свободы.
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