25-летняя квартиросъемщица украла у хозяйки украшения более чем на 59 тысяч рублей

Девушка проникла в закрытую на ключ комнату и обнаружила там шкатулку с украшениями.

Липецкий отдел полиции №7 завершил расследование уголовного дела по обвинению 25-летней жительницы Орловской области в краже с незаконным проникновением в жилище.Следствием установлено, что феврале этого года 56-летняя липчанка сдала обвиняемой комнату с своей квартире. Свои вещи хозяйка оставила в другой закрытой на ключ комнате. А спустя месяц обнаружила, что из её шкатулки пропали золотые украшения более чем на 59 тысяч рублей. На следующий день после кражи съехала и квартиросъемщица. Обвиняемая вернулась в Орловскую область и продала похищенное неизвестному мужчине за 10 тысяч рублей.«Девушка призналась, что из-за любопытства проникла в комнату хозяйки и увидела там шкатулку, внутри которой оказались ценные золотые изделия. Она забрала драгоценности, будучи уверенной, что кражу женщина заметит не скоро и она уже успеет съехать с арендованного жилья», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Уголовное дело направлено в суд. Молодой женщине грозит до шести лет лишения свободы.