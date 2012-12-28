А знаете ли вы, что на Центральном пляже испытывали гидросамолеты, а самым благоустроенным был пляж ЛТЗ?
Липецкую учительницу мошенники запугали обвинением в финансировании террористов и втянули в свою аферу
Выходные в Липецке: силачи будут двигать машины, кино на свежем воздухе и подарок от GOROD48
Липецкую учительницу мошенники запугали обвинением в финансировании террористов и втянули в свою аферу
А знаете ли вы, что на Центральном пляже испытывали гидросамолеты, а самым благоустроенным был пляж ЛТЗ?
Выходные в Липецке: силачи будут двигать машины, кино на свежем воздухе и подарок от GOROD48
Происшествия
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39 минут назад
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Пропавшую больше двух недель назад Марию Завражину нашли живой
Женщина 16 дней бродила в лесу
Прибывшие в указанное место полицейские опознали в женщине пропавшую без вести еще 23 мая Марию Завражину. Женщину передали врачам, она действительно находилась в помутненном состоянии.
В квартире 33-летней Марии Завражиной после ее исчезновения обнаружили мертвого 7-месячного ребенка. Предположительно, она нечаянно придавила сына во сне, то есть, как говорят в народе — «заспала». Следственный комитет расследует дело о смерти малыша.
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