Общество
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сегодня, 11:28
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Липчане пренебрегают запретом на передвижение на катерах, моторных лодках и гидроциклах
За это может грозить конфискация водного транспорта.
Как сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, некоторые липчане пренебрегают установленным запретом и передвигаются по территории заказников на катерах, моторных лодках и гидроциклах.
«За нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территориях государственных природных заказников предусмотрена административная ответственность по статье 8.39 КоАП РФ. Санкция статьи — штраф на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения, а в данном случае маломерного моторного судна», — добавляют в управлении.
Ознакомиться с границами природных зоологических заказников можно по ссылке.
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