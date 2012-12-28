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38 минут назад
5

В Липецке пройдет международный велотурнир в честь погибшего тренера Максима Раилко

Фестиваль «Mad Max» состоится в августе.

Вчера во время своего итогового отчета перед Липецким горсоветом мэр Евгения Уваркина сообщила, что городской департамент физической культуры и спорта проведет международный фестиваль велоспорта в честь Максима Раилко, липецкого тренера, погибшего в аварии в Краснодарском районе.

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фото VK
Как рассказали GOROD48 в департаменте физической культуры и спорта мэрии, велотурнир «Mad Max» состоится в августе. Все детали пообещали сообщить позже.

Напомним, что трагическое ДТП произошло вечером 1 апреля в Тихорецком районе Краснодарского края. В «Ладу-Приору» Максима Раилко врезался автомобиль «Шкода», выскочивший на его полосу со встречки. Липецкий тренер пытался уйти от лобового столкновения, но не сумел. Максим Раилко погиб на месте. Полиция выяснила, что виновник аварии был пьян.    

Вместе с ним травмы разной степени тяжести получили четыре его воспитанника. Одна из юных спортсменок умерла в больнице.

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Фото Telegram-канал Евгении Уваркиной
Тренеру ДЮСШ-7 Максиму Раилко было 33 года. Президент региональной общественной организации «Федерация велосипедного спорта» был энтузиастом маунтинбайка (горного велосипеда). За восемь лет своей тренерской деятельности он воспитал большое количество спортсменов-разрядников по велоспорту, призеров первенства России и Всероссийских соревнований по велоспорту-маунтинбайку. В этом году он собирался связать свою жизнь с другим подвижником активного образа жизни, председателем городского департамента физической культуры и спорта Ксенией Казаковой, стараниями которой Липецк в 2023 году назвали велостолицей и беговой столицей страны. В память о Максиме Ксения Казакова решила организовать международный фестиваль велоспорта «Mad Max».
Максим Раилко
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Город не трек
1 минуту назад
На лысом острове пусть закатаются.Совсем помешались с самокатами и велосипедами.
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Кузя
8 минут назад
Аха, велостолица..., в которой путёвых велодорожек нет;(
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Секрет
16 минут назад
Светлая память погибшему тренеру и юной спортсменке!
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Сергей
19 минут назад
Как вы замучали с этими гонками по городу
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К слову
25 минут назад
Надоели со своими марафонами нормальным людям отдохнуть не дают
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