Молодую пару с ребёнком задержали у областной детской больницы с шаром полным наркотиков
Атмосферные фронты принесут в Липецкую область кратковременные дожди, местами град, но не собьют жару
Общество
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54 минуты назад
Липецкая вечЁрка: прощание Уваркиной, в ожидании непогоды и состояние сбитых матери и сына
Сегодня, 4 июня, Евгения Уваркина отчиталась перед депутатами о сделанном за пять лет, синоптики предупредили о непогоде, и врачи борются за здоровье матери и сына, попавших под автобус.
Таким образом у губернатора Игоря Артамонова прибавится еще один заместитель — их станет восемь.
На сессии горсовета депутаты проголосовали и за то, чтобы и у мэра Липецка выросло число замов — до семи. Возможно, седьмым вице-мэром станет Роман Ченцов, который сейчас руководит Лебедянским районом. В свое время, 1 апреля 2019 года, Евгения Уваркина именно так стала первым вице-мэром, а потом главой Липецка.
В Лебедянском районном Совете депутатов пока никаких официальных шагов к отставке главы района не сделано.
«Никогда еще город не был в таком плачевном состоянии», — считает Викторм.
«Лучший мэр за тридцать пять лет», — уверен Прохожий.
«Платные парковки не забудем, не простим!» — написал Автохам.
«Зелёный остров надеется, что новый руководитель города сделает его снова зелёным и обратит внимание на озеленение промышленного города и полив улиц, не как сейчас — тракторами с щётками, гоняя пыль вдоль улиц», — попросил бывший.
Синоптики предупредили о надвигающейся на область непогоде. Завтра местами ожидаются ливни, град, сильный ветер. Неустойчивый характер погоды продлится до 7 июня.
Несмотря предстоящую на непогоду, жара продолжаеся. Еще один пляж, расположенный в Грязях, получил допуск санитарных врачей.
Эпидемиологи, кстати, заверили, что в водоемах региона более десяти лет не регистрировалось случаев церкариоза, или как его еще называют — зуда купальщика. Это паразитарное заболевание, вызываемое личинками гельминтов водоплавающих птиц.
А липчане не могут определиться, что лучше — река или море.
Врачи сразу двух больниц борются за здоровье матери и ребенка, которых в воскресенье на улице Терешковой сбил автобус. В областной детской больнице мальчику сделали две операции и вывели его комы. Его матери тоже провели операцию. Врачи сокольской больницы оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.
Пострадавшие цыгане по национальности и у одной из больниц дежурят их родные и знакомые.
Не забудьте завтра взять зонт. По прогнозу синоптиков, в Липецке ожидается до +29 градусов, возможны кратковременные дожди и грозы.
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