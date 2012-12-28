Липецкая вечЁрка: прощание Уваркиной, в ожидании непогоды и состояние сбитых матери и сына

Сегодня, 4 июня, Евгения Уваркина отчиталась перед депутатами о сделанном за пять лет, синоптики предупредили о непогоде, и врачи борются за здоровье матери и сына, попавших под автобус.