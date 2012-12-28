Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Цыганские бароны дежурят у сокольской больницы
Происшествия
Почему глава Липецка не смогла сдержать слез на сессии горсовета?
Общество
В Липецкой области ожидаются ливни с градом и сильный ветер
Общество
Попавшего под автобус мальчика вывели из комы
Происшествия
Администрация Измалковского округа пыталась взыскать с учащейся медколледжа 554 000 рублей
Общество
Молодую пару с ребёнком задержали у областной детской больницы с шаром полным наркотиков
Происшествия
У Игоря Артамонова будет восемь заместителей
Общество
От имени умершего человека продали квартиру
Общество
Река или море?
Говорит Липецк
Грузовик «МАН» опрокинулся на трассе Орел-Тамбов, водитель госпитализирован
Происшествия
Читать все
Цыганские бароны дежурят у сокольской больницы
Происшествия
«Экотехнопарк» позволит принимать более 200 тысяч тонн отходов ежегодно
Общество
У стрелявшего на улице Астраханской изъяли два пистолета и 23 патрона
Происшествия
Вдова погибшего под «КамАЗом» сварщика получила полмиллиона рублей
Происшествия
Молодой водитель на «Дэу Нексии» догнал автобус на Петровском мосту
Происшествия
В Липецкой области заболели корью 18 человек
Здоровье
Атмосферные фронты принесут в Липецкую область кратковременные дожди, местами град, но не собьют жару
Погода в Липецке
В Липецкой области выявили 37 нарушителей правил пожарной безопасности в лесах
Общество
Липецкая вечЁрка: прощание Уваркиной, в ожидании непогоды и состояние сбитых матери и сына
Общество
Пляж в Грязях получил допуск от санитарных врачей
Общество
Читать все
Общество
362
54 минуты назад

Липецкая вечЁрка: прощание Уваркиной, в ожидании непогоды и состояние сбитых матери и сына

Сегодня, 4 июня, Евгения Уваркина отчиталась перед депутатами о сделанном за пять лет, синоптики предупредили о непогоде, и врачи борются за здоровье матери и сына, попавших под автобус.

Сегодня на сессии Липецкого городского Совета депутатов Евгения Уваркина отчиталась о сделанном за пять лет на посту мэра. Этот отчет можно было назвать прощанием: Евгения Уваркина, которая не смогла сдержать слез, в ближайшее время переходит на работу в правительство области. В ранге вице-губернатора она будет курировать работу по нацпроектам.

Таким образом у губернатора Игоря Артамонова прибавится еще один заместитель — их станет восемь.

На сессии горсовета депутаты проголосовали и за то, чтобы и у мэра Липецка выросло число замов — до семи. Возможно, седьмым вице-мэром станет Роман Ченцов, который сейчас руководит Лебедянским районом. В свое время, 1 апреля 2019 года, Евгения Уваркина именно так стала первым вице-мэром, а потом главой Липецка.

В Лебедянском районном Совете депутатов пока никаких официальных шагов к отставке главы района не сделано.   

«Никогда еще город не был в таком плачевном состоянии», — считает Викторм.

«Лучший мэр за тридцать пять лет», — уверен Прохожий.

«Платные парковки не забудем, не простим!» — написал Автохам.

«Зелёный остров надеется, что новый руководитель города сделает его снова зелёным и обратит внимание на озеленение промышленного города и полив улиц, не как сейчас — тракторами с щётками, гоняя пыль вдоль улиц», — попросил бывший.

Синоптики предупредили о надвигающейся на область непогоде. Завтра местами ожидаются ливни, град, сильный ветер. Неустойчивый характер погоды продлится до 7 июня.

Несмотря предстоящую на непогоду, жара продолжаеся. Еще один пляж, расположенный в Грязях, получил допуск санитарных врачей.

Эпидемиологи, кстати, заверили, что в водоемах региона более десяти лет не регистрировалось случаев церкариоза, или как его еще называют — зуда купальщика. Это паразитарное заболевание, вызываемое личинками гельминтов водоплавающих птиц.

А липчане не могут определиться, что лучше — река или море.



Врачи сразу двух больниц борются за здоровье матери и ребенка, которых в воскресенье на улице Терешковой сбил автобус. В областной детской больнице мальчику сделали две операции и вывели его комы. Его матери тоже провели операцию. Врачи сокольской больницы оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

Пострадавшие цыгане по национальности и у одной из больниц дежурят их родные и знакомые

Не забудьте завтра взять зонт. По прогнозу синоптиков, в Липецке ожидается до +29 градусов, возможны кратковременные дожди и грозы.
вечЁрка
Евгения Уваркина
гроза
ДТП
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru