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1080
35 минут назад
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Цыганские бароны дежурят у сокольской больницы

В больнице находится женщина, попавшая вместе с сыном под автобус на улице Терешковой.

Состояние женщины, которая 2 июня вместе с сыном попала под автобус у железнодорожного вокзала, врачи оценивают как стабильно тяжелое. После аварии ее доставили в дежурную — сокольскую больницу, где провели операцию. Через несколько дней пациентку перевезут в областную клиническую больницу. Об этом GOROD48 рассказал главный врач Липецкой городской больницы № 3 «Свободный Сокол» Михаил Великорецкий.

Известно, что женщина цыганка по национальности. В воскресенье к сокольской больнице приехали несколько десятков автомобилей с представителями цыганской диаспоры. В их, числе, по словам очевидцев, два цыганских барона — из Липецка и Новосибирска. Врачам даже пришлось в какой-то момент вызвать полицию. Сейчас группа поддержки переместилась в парковую зону.

Сын пострадавшей находится в детской областной больнице, врачи вывели его из комы. Напомним, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Дмитрий
6 минут назад
Так и не увидел светофора на видео. Его точно нет на противоположной стороне перехода. Только знак пешеходный переход. Получается переход нерегулируемый? Или кто-то знает, что там светофор и был красный цвет?
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На здоровье
9 минут назад
Пусть дежурят.
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злой
9 минут назад
барон это у них там, в таборе. А тут обычный нарушитель
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С Дачного
11 минут назад
Видел сам! С одной стороны дико, а с другой... Человек попал в больницу, дай бог выживет. А родственников уже под 100 человек во круг больницы собралось. А у нас иной раз и гроб нести кроме детей некому, а им нельзя. И в ком больше людского.?
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Эксперт
17 минут назад
Если они бароны это еще не значит что им не писаны законы в 2024.
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Приехали
18 минут назад
Рассказать о ПДД?
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Сочувствую
18 минут назад
Цыгане способны очень сильно мешать работать медикам. По собственному опыту знаю. И бесполезно что - то им объяснять: шум, ор, даже драки прямо в отделении.
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Лиза
19 минут назад
А разве цыгане не знают, что дорогу надо переходить на зелёный свет?
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Гость
21 минуту назад
Матерь божья, что творится!
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Гостю
16 минут назад
Нет, надо так: мать царица, что творится!
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