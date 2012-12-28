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Происшествия
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35 минут назад
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Цыганские бароны дежурят у сокольской больницы
В больнице находится женщина, попавшая вместе с сыном под автобус на улице Терешковой.
Известно, что женщина цыганка по национальности. В воскресенье к сокольской больнице приехали несколько десятков автомобилей с представителями цыганской диаспоры. В их, числе, по словам очевидцев, два цыганских барона — из Липецка и Новосибирска. Врачам даже пришлось в какой-то момент вызвать полицию. Сейчас группа поддержки переместилась в парковую зону.
Сын пострадавшей находится в детской областной больнице, врачи вывели его из комы. Напомним, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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