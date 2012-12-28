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Общество
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36 минут назад
Пляж в Грязях получил допуск от санитарных врачей
Всего в Липецкой области выдано уже 12 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии использования водного объекта для купания и отдыха.
В список разрешённых для купания и отдыха мест добавился городской пляж на реке Матыра в районе улицы Советской в городе Грязи.
Напомним, в Липецке можно купаться на городском пляже на реке Воронеж в районе Свободного Сокола, Центральном пляже в районе улице Карла Маркса, городском пляже в районе ЛТЗ в районе Октябрьского моста.
В Задонском районе разрешено купание на левом берегу реки Дон в черте Задонска (в 300 метрах западнее дома №1 улице Советской Задонска), на участке реки Дон в районе заповедника Галичья Гора (в 230 метрах на юго-запад от села Донское Задонского района), на левом берегу реки Дон в районе базы отдыха «Голубой огонек», на участке реки Дон в 500 метрах южнее окраины села Алексеевка Задонского района.
В Хлевенском районе разрешенными местами для купания считаются пляж на правом берегу реки Дон в районе старого моста села Дмитряшевка и пруд КФЗ «Дружба» (ООО «Донская Нива», сельское поселение Дмитряшевский сельсовет).
В Краснинском районе открыт для купания пруд на Ищеинском водоеме в селе Ищеино.
В Тербунском районе можно купаться на берегу пруда на ручье Сухой Олымчик в черте села Солдатское.
Жителям Липецкой области напоминают, что купание в необорудованных местах и на пляжах, не имеющих положительного санитарно-эпидемиологического заключения, недопустимо и несет риски причинения вреда жизни и здоровью.
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