Атмосферные фронты принесут в Липецкую область кратковременные дожди, местами град, но не собьют жару

В ближайшие трое суток в Центральном федеральном округе сохранится неустойчивая погода. Под влиянием атмосферных фронтов ожидаются кратковременные грозовые дожди, при грозах ветер усилится до 17 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-21 градуса тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, ливни, грозы, в отдельных пунктах возможен град. Ветер южный, 8-13 м/сек, при грозах местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью от +11 до +16 градусов, днем — от +25 до +30 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ночью на улице — от +12 до +14 градусов, днем — от +27 до +29 градусов.День 5 июня стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году — 2 градуса тепла.