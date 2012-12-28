Молодую пару с ребёнком задержали у областной детской больницы с шаром полным наркотиков
Атмосферные фронты принесут в Липецкую область кратковременные дожди, местами град, но не собьют жару
Погода в Липецке
252
сегодня, 17:06
Атмосферные фронты принесут в Липецкую область кратковременные дожди, местами град, но не собьют жару
В ближайшие трое суток в Центральном федеральном округе сохранится неустойчивая погода. Под влиянием атмосферных фронтов ожидаются кратковременные грозовые дожди, при грозах ветер усилится до 17 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-21 градуса тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ночью на улице — от +12 до +14 градусов, днем — от +27 до +29 градусов.
День 5 июня стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году — 2 градуса тепла.
0
0
0
0
0
Комментарии