Ельчанка выиграла суд у «Квадры»: у неё пытались отсудить 46 604 рубля по долгу за отопление
Молодую пару с ребёнком задержали у областной детской больницы с шаром полным наркотиков
Происшествия
230
14 минут назад
1
Попавшего под автобус мальчика вывели из комы
Ему уже сделаны две операции, но предстоят несколько других и длительная реабилитация.
— Очень тяжелый пациент. С политравмой. Легче сказать, что у него целое, чем перечислять травмы и повреждения. Но мы видим положительную динамику в его лечении. В воскресение и в понедельник ему проведены операции, но мальчику предстоят несколько других хирургических вмешательств и длительная реабилитация, — рассказали GOROD48 в больнице.
Напомним, 2 июня на переходном переходе возле железнодорожного вокзала под автобус маршрута №359 попали 38-летняя женщина и ее 10-летний сын. По данным дептранса мэрии, они переходили улицу на запрещающий сигнал светофора. В обстоятельствах ДТП разбираются прокуратура и полиция — возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).
0
0
0
2
1
Комментарии (1)