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230
14 минут назад
1

Попавшего под автобус мальчика вывели из комы

Ему уже сделаны две операции, но предстоят несколько других и длительная реабилитация.

Попавшего под автобус на улице Терешковой у железнодорожного вокзала 10-летнего мальчика сегодня вывели из комы в реанимации областной детской больницы.

— Очень тяжелый пациент. С политравмой. Легче сказать, что у него целое, чем перечислять травмы и повреждения. Но мы видим положительную динамику в его лечении. В воскресение и в понедельник ему проведены операции, но мальчику предстоят несколько других хирургических вмешательств и длительная реабилитация, — рассказали GOROD48 в больнице.

Напомним, 2 июня на переходном переходе возле железнодорожного вокзала под автобус маршрута №359 попали 38-летняя женщина и ее 10-летний сын. По данным дептранса мэрии, они переходили улицу на запрещающий сигнал светофора. В обстоятельствах ДТП разбираются прокуратура и полиция — возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).
авария
ДТП
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Комментарии (1)

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48
3 минуты назад
там часто это происходит ...три полосы стоят ...а 59 по первой налево поворачивает ...как то с воронежа мужчину насмерть там сбили ...
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