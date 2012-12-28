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Общество
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41 минуту назад
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У Игоря Артамонова будет восемь заместителей
Никто из действующих вице-губернаторов не потеряет должность после перехода в правительство области Евгении Уваркиной.
В настоящее время у губернатора семь заместителей, у каждого из них своя сфера ответственности. Евгения Уваркина станет восьмым, при этом сферы кураторства между вице-губернаторами перераспределятся не будут.
— Перед регионом стоят масштабные задачи по реализации национальных проектов. Это новый этап развития и новые амбициозные цели. К уже существующим проектам добавляются новые, озвученные президентом в послании Федеральному Собранию. Все они направлены на решение системных задач, важных для каждого гражданина. Это и повышение благосостояния населения, и улучшению здоровья жителей, повышению рождаемости, укреплению института семьи. Объем работы очень большой. Потому и было принято решение закрепить кураторство над проектным офисом за отдельным человеком, — объяснил причину появления нового вице-губернатора начальник областного управления информационной политики Михаил Шаршаков.
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