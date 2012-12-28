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508
41 минуту назад
7

У Игоря Артамонова будет восемь заместителей

Никто из действующих вице-губернаторов не потеряет должность после перехода в правительство области Евгении Уваркиной.

Накануне губернатор Игорь Артамонов предложил мэру Липецка Евгении Уваркиной пост вице-губернатора — куратора офиса по нацпроектам. Глава города приняла это предложение.

В настоящее время у губернатора семь заместителей, у каждого из них своя сфера ответственности. Евгения Уваркина станет восьмым, при этом сферы кураторства между вице-губернаторами перераспределятся не будут.

— Перед регионом стоят масштабные задачи по реализации национальных проектов. Это новый этап развития и новые амбициозные цели. К уже существующим проектам добавляются новые, озвученные президентом в послании Федеральному Собранию. Все они направлены на решение системных задач, важных для каждого гражданина. Это и повышение благосостояния населения, и улучшению здоровья жителей, повышению рождаемости, укреплению института семьи. Объем работы очень большой. Потому и было принято решение закрепить кураторство над проектным офисом за отдельным человеком, — объяснил причину появления нового вице-губернатора начальник областного управления информационной политики Михаил Шаршаков.
Игорь Артаомнов
вице-губернаторы
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Хм……
11 минут назад
Вообще любопытно было бы посмотреть на структуру административных областных и городских органов. ))) и сравнить с советскими структурами.
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с тем же
4 минуты назад
успехом можно сравнивать темпы строительства жилья в советский период и сейчас. Когда объём работы больше, для их контроля требуется больше людей.
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Алькаш
20 минут назад
Ну теперь заживём!
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Афанасий
25 минут назад
А что не 77 неплохое число
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гость
27 минут назад
зря не 28
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Вася
15 минут назад
5 баллов
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Дааа…
27 минут назад
Ну теперь пропал не только Липецк, но и область!!!
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