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933
49 минут назад
4

В Липецкой области ожидаются ливни с градом и сильный ветер

Непогода придет завтра.

5 июня на регион могут обрушиться ливни.





— Нас ждет неустойчивый характер погоды. При прохождении атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди, в отдельных местах ливни, град и шквалистое усиление ветра, порывы которого при грозе могут достигать 15-20 м/с, — рассказала GOROD48 дежурный синоптик липецкого Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дания Знойкина.





Дания Знойкина добавила, что это обычная летняя погода. Ее характер не изменится до 7 июня.
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Труханы
16 минут назад
Надеюсь и температурка упадет градусов до 10-15?!нафиг это лето,кому хочется жары-пусть валит за бугор или на юг!
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Гостья1
17 минут назад
Дождик нужен,тепленький,мелкий,без ветров и града.Заждалась ЗЕМЛЯ-МАТУШКА живительной влаги!!!
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Эксперт
32 минуты назад
Или после после завтра.
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мнение народа
33 минуты назад
Ждём с нетерпением! Надоела эта жара
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