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Общество
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49 минут назад
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В Липецкой области ожидаются ливни с градом и сильный ветер
Непогода придет завтра.
— Нас ждет неустойчивый характер погоды. При прохождении атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди, в отдельных местах ливни, град и шквалистое усиление ветра, порывы которого при грозе могут достигать 15-20 м/с, — рассказала GOROD48 дежурный синоптик липецкого Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дания Знойкина.
Дания Знойкина добавила, что это обычная летняя погода. Ее характер не изменится до 7 июня.
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