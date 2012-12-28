В Липецкой области ожидаются ливни с градом и сильный ветер

Непогода придет завтра.

5 июня на регион могут обрушиться ливни.— Нас ждет неустойчивый характер погоды. При прохождении атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди, в отдельных местах ливни, град и шквалистое усиление ветра, порывы которого при грозе могут достигать 15-20 м/с, — рассказала GOROD48 дежурный синоптик липецкого Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дания Знойкина.Дания Знойкина добавила, что это обычная летняя погода. Ее характер не изменится до 7 июня.