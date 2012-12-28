Следком проводит доследственную поверку по гибели 16-летнего парня на Центральном пляже
Общество
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49 минут назад
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В Ссёлках выявили бешенство
Случай бешенства лабораторно подтверждён у щенка.
Липчанам напоминают о необходимости вакцинации против бешенства восприимчивых домашних животных (это кошки, собаки, мелкий рогатый скот, крупный рогатый скот, лошади). Прививку можно бесплатно сделать в ветеринарных лечебницах: Правобережной И Левобережной.
Напомним, в начале мая стало известно о заразившейся бешенством кошке. Предыдущий случай также был в районе Ссёлок.
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