В Ссёлках выявлена заразившаяся бешенством кошка

Ветеринары призывают к бдительности и прививают животных от бешенства бесплатно

Фото: ОГБУ Липецкая городская СББЖ

Как сообщили в городской станции по борьбе с болезнями животных, 1 мая выявлен лабораторно подтвержденный случай бешенства у безнадзорной кошки на улице Космонавтов в Сселках.Ветеринары станции напомнили, что вакцинация животных против бешенства проводится бесплатно в течении всего года. Прививку можно сделать в Правобережной и Левобережной ветеринарных лечебницах.С начала года в Липецкой области выявлены 12 очагов бешенства. Только в апреле бешенство выявлено у четырех кошек и у одной куницы.