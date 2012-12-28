Началось рассмотрение громкого дела о двойном убийстве в МУП «Липецкий пассажирский транспорт»
32-летний липчанин переклеил штрих-код и заплатил за товар за 28 495 рублей всего 104 рубля
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32-летний липчанин переклеил штрих-код и заплатил за товар за 28 495 рублей всего 104 рубля
Общество
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35 минут назад
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В Ссёлках выявлена заразившаяся бешенством кошка
Ветеринары призывают к бдительности и прививают животных от бешенства бесплатно
Ветеринары станции напомнили, что вакцинация животных против бешенства проводится бесплатно в течении всего года. Прививку можно сделать в Правобережной и Левобережной ветеринарных лечебницах.
С начала года в Липецкой области выявлены 12 очагов бешенства. Только в апреле бешенство выявлено у четырех кошек и у одной куницы.
Фото: ОГБУ Липецкая городская СББЖ
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